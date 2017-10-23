Sosyal medya uygulamalarının en büyüğü Facebook, ana akışını parçalara ayırarak arkadaşları en önde tuttuğu yeni sistemi test ediyor.

Facebook şuan çift akış adı altında yeni bir çalışma modelini test ediyor. Bu sisteme göre artık sayfalardan gelen gönderiler Facebook'u açtığınızda karşınıza çıkan ilk akışta yer almayacak. Ana ekrana sadece arkadaşlardan gelen gönderiler ve reklamların yerleştirildiği yeni Facebook, şuan Bolivya, Guatemala, Kambodya, Slovakya, Sırbistan ve Sri Lanka'da test ediliyor.

Bu yeni düzene göre, ana Haber Akışı, hala arkadaşlarınızdan gelen gönderiler ve reklamlarla dolu olacak. Sayfalar veya yayımcılar gibi daha profesyonel içerikler ise ikincil bir akışta yer alacak. Slovakya'da testlerin başlamasının ardından The Guardian'a verdiği demeçte "Sayfalar erişim sayılarında dramatik bir düşüş kaydediyorlar. Bir kaç Facebook sayfasının erişimleri iki gün içinde önceki günlere göre üçte birine düştü." diyen Filip Struhárik'in verileri, analitik servisi CrowdTangle tarafından da doğrulandı.

Bu yeni güncelleme şüphesiz Facebook tabanında okuyucularına ya da müşterilerine erişenler için oldukça kötü bir haber hatta darbe niteliğinde olacaktır. Son zamanlarda kullanıcılarına akışı nasıl sunduğuna dair bir çok çalışma ve geliştirme yapan Facebook, akışı daha kolay kullanılır hale getirmiş ve masaüstü versiyonuna akışı keşfet gibi bir özelliğini getirmişti. Firma aynı şekilde yakın zamanda trendler alanına da bir güncelleme yapaprak olaylarla ilgili farklı fikirlerin daha kolay ulaşılabilir hale gelmesini sağlamıştı. Bu durum, geçtiğimiz aylarda yaşanan saldırıların ardından yayılan sahte haberlerin geniş kitlelere ulaşmasını engellemek amacıyla ortaya çıkarılmıştı.

Facebook yetkililerinden gelen habere göre, testi daha geniş alanlara yaymak şuan için söz konusu değil. Açıklamasında Facebook'un, kullanıcılarını en etkin biçimde birbirlerine bağlamayı amaçladığını belirten yetkili, bu sebeple bunu belirli ülkelerde test ettiklerini söyledi.