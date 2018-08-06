Veri gizliliği ihlalleri ile son birkaç aydır sürekli gündeme gelen Facebook, şimdi de kullanıcıların finansal bilgilerine göz dikti.

Facebook, bankaları kullanıcılarının finansal bilgilerinin Facebook ile paylaşılması konusunda ikna etmeye çalışıyor. Bu şekilde çok daha fazla kişisel veriye ulaşabilecek olan Facebook, Cambridge Analytica skandalının etkisinden henüz çıkmışken şimdi neyi hedefliyor, merak konusu.

Facebook Messenger uygulaması üzerinden kullanıcılara bankacılık hizmeti sunmak isteyen şirket, bu konuda bankalarla görüşme sürecinde. Ancak böyle bir uygulamanın hayata geçirilmesi durumunda bankalar, müşterilerinin çok önemli bilgilerini Facebook ile paylaşmış olacak. Bu konuda da Facebook'un geçmişi hiç temiz değil.

Facebook'un tek hedefi bankalar değil. Messenger'ı bir satın alma platformu haline getirmeye çalışan şirket, çeşitli işletmelerle de işbirliği yapmayı hedefliyor. Şu an için şirketlerle müşteriler arasında iletişim aracı olarak görev yapan Messenger, bu konuda daha kapsamlı bir uygulama olmayı hedefliyor. Facebook'un geçmişinin çok parlak olmadığını düşünürsek, kullanıcıların bu durumdan pek hoşnut olmayacağını ve verilerinin paylaşılmasına karşı çıkacağını söyleyebiliriz.