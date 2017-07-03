Facebook’un Yeni Patenti Nasıl İzlendiğimizi Gösteriyor!

Sosyal medya devi Facebook, artık dev bir teknoloji şirketi konumunda. Elindeki en büyük silahı ise 2 milyara ulaşan kullanıcı sayısı. Firmanın kitlesini kullanarak yeni nesil reklamcılığın temellerinin atıldığı şu dönemde yeni alınmış bir patent, sizi epey kızdıracak.

Dinlenmek, izlenmek ya da takip edilmek gibi korkular, internetin ve mobil cihaz teknolojilerinin gelişimiyle tavan yapmış durumda. Sosyal medya platformları ve çeşitli ağ gerektiren servislerin kullanıcılarına daha iyi hizmet verme bahanesiyle depoladığı veriler, korkutucu bir imparatorluğun iskeletini oluşturuyorlar.

Sosyal medya dünyasının başını çeken Facebook tarafından yen, alınan bir patent ise kullanıcıların nasıl gizlice izlendiklerini gözler önüne seriyor. Akıllı telefonunuzun, tabletinizin ya da bilgisayarınızın kamerasıyla, duygularımızı, ifadelerimizi “gizlice” takip etmeyi planlayan patent hakkındaki detaylar ortaya çıktı:

Duygusal ifadelerimizi içeren görüntülere ulaştıktan sonra bu bilgiler, gezinti deneyimlerimizi çeşitlendirmek için kullanılacak. Örneğin, bir videoyu izlerken gülümsediğinizde, uygulamanın yeni algoritması durumu fark edecek ve size bir süre daha benzeri içerikleri sağlayacak. Bununla birlikte patent, bir reklama baktığınız andaki ifadeleri kullanarak, reklam verenlerin daha iyi teklifler sunmasını sağlayacak.

Şirket birçok teknolojik patente sahip, ancak hepsini kullanmıyor. Facebook temsilcileri, patentlerin şirketin gelecekteki planlarına yönelik alındıklarını söylüyorlar. Nitekim insanın içi gene de rahat olmuyor.

Facebook’un izleme verisi almasına nasıl engel olabiliriz?

iPhone kullanıcıları, Ayarlar menüsüne giderek uygulamaları arasından Facebook’u bulabilirler. Üzerine dokunup Uygulama Ayarları'ndan Erişim İzni'ne girin, sonra da diğer seçeneklerin arasından Kamera ve Mikrofonu'u kapatın. Ayrıca Konum'u da devre dışı bırakabilirsiniz.

Android kullanıcıları ise Ayarlar sayfasından Uygulamalar sekmesine tıklayabilirler. Facabook’u bulup üzerine tıkladıktan sonra İzinler sekmesinden aynı ayarları kapatabilirler.