Facebook, Bir Fotoğrafla 3 Boyutlu Avatar Oluşturuyor!

Sosyal medya devi Facebook, arkadaşlarınızla etkileşime girmenizi sağlayacak farklı teknolojilere yatırım yapıyor. Şirketin araştırma aşamasındaki bir yapay zeka yazılımı, bir fotoğrafınızla 3 boyutlu avatar oluşturabiliyor.

Yapay zeka yazılımlarının hızlı gelişimi, dev teknoloji şirketlerinin büyük yatırımlarıyla mümkün oluyor. Google, Facebook, Neuralink, Amazon ve daha bir çok şirket, geleceği yapay zekalar üzerine inşa etmeye hazırlanıyor. Kimisi tıp, kimisi astronomi, kimisi sesli asistan, artık onlarca farklı milyar dolarlık proje var. Bu yatırımlar arasında en dikkat çekicilerden birisi, hayatımıza sosyal medya terimini sokan şirket Facebook’tan geliyor. Dev firma, arkadaşlarınızla etkileşin kurmanız için farklı sanal deneyimleri test ediyor.

Henüz araştırma aşamasında olan bir yazılım, tek bir fotoğrafla kişinin 3 boyutlu avatarını oluşturabiliyor:

Sonrasında bu 3 boyutlu avatarlar, Facebook’un ABD’de kullanıma açtığı ve sanal gerçeklik üzerinden arkadaşlarınızla sosyalleşmenizi sağlayan Facebook Spaces için kullanılabilecek:

Hatırlarsanız daha önce Google da sadece bir fotoğraftan 3 boyutlu yüz kalıbı oluşturan yapay zeka yazılımını duyurmuştu. Ancak bu yazılım, Facebook’un yaptığından biraz daha farklıydı. İnsanların yüz hatlarındaki ortak noktaları gün yüzüne çıkartmaya çalışıyor ve benzerlikleri tanımlıyordu.

Facebook’un tamamen eğlence temelli yazılımı, an itibariyle insan müdahalesine çok fazla ihtiyaç duyuyor ve gün geçtikçe gelişeceği anlamına geliyor.

Eğer tanıtılan resimlerin kalitesi yetersizse ve belirgin bir yüz bulunmuyorsa yazılım, otomatik olarak diğer seçenekleri değerlendirmek istiyor. Apple’ın 12 Eylül’de iPhone X lansmanında tanıttığı Animoji özelliği bildiğiniz üzere, sabit grafiklere sahip emojilerin ifadelere göre hareket etmesi mantığına dayanıyor. Facebook’un bu yazılımı Spaces dışında kişiye özel emojiler için de kullanabileceği söyleniyor.

Söz konusu yazılım üzerine yapılan akademik araştırmanın tümüne şuradan ulaşabilirsiniz.