Facebook’un kişisel verileri toplamak için kullandığı fotoğraflardan hangi verilere erişebildiğini inceledik.

Facebook’ta yaşanan veri krizi, insanların bilgilerinin nasıl toplandığını da akıllara getiriyor. Zuckerberg geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, Facebook’un mikrofonunuzu sürekli dinlemediğini belirtmişti. Bazı kişiler hala bu açıklamayı yetersiz bulsalar da, Facebook’un verileri analiz etmek için pek de mikrofona ihtiyacı olmadığı ortaya çıktı. Şirket, kişinin paylaştığı tek bir fotoğraftan pek çok veri çıkararak bu veriler doğrultusunda reklamları sunabiliyor.

Wall Street Journal’ın yaptığı habere göre Facebook, kişisel verileri toplamanın en ince yollarını kullanıyor. Bu yollar arasında en ünlüsü ise fotoğraf veya video çekmek olarak gösteriliyor. Facebook’un gizlilik politikalarına dayanarak bir fotoğraf çektiğinizde, bu fotoğraf için yazdığınız metin dahil pek çok detay analiz ediliyor. Fotoğrafın arka planda neleri içerdiği, fotoğrafta yer alan yabancı insanlar, etiketlenen insanlar gibi pek çok veriyi elde ediyor.

Bu tarz bilgiler, Facebook’un elde ettiği veriler göz önüne alındığında sadece başlangıç olarak kalıyor. Facebook engellenmediği sürece coğrafi etiket verilerinin konumu, tarihi, sahip olduğunuz telefon modeli, telefonunuzun cihaz kimliği, servis sağlayıcınız, yakındaki Wi-Fi isimleri ve hatta pil seviyesi ile mobil veri sinyal gücüne kadar pek çok veriyi elde edebiliyor.

Fotoğrafın EXIF verilerini düzenleyerek veya kamera ayarlarını değiştirerek elde edilen bu veriler, daha sonrasında Facebook sayfasının pek çok bölgesinde bulunan reklamlarda kullanılıyor. Facebook, bu hamlesiyle sadece tek bir fotoğrafla bile bir kişi için sağlam sayılabilecek veriler toplayabiliyor. 10 yıl boyunca paylaşılan fotoğraflar, videolar ve diğer paylaşımlar düşünüldüğünde, şirketin verilerimize nasıl bir erişiminin olduğunu tahmin bile edebiliyorum.