Facebook'un ABD'de kullanıma soktuğu ve ülkemizde de bazı kullanıcılarda devreye giren özellik "Yüz Tanıma" nedir? Kapatmak için ne yapmak gerekir?

Facebook son dönemlerde, kişiler istemeden etiketlenmesin veya fotoğrafları paylaşılmasın diye, yüklediğiniz fotoğraflardan yüzünüzü tanıyarak, etiketlenmeden bile istemediğiniz fotoğrafların başkaları tarafından yüklenmemesini sağlayan bir hizmeti devreye soktu. Aslında bu özellik tamamen kişilerin yararına olarak lanse edilse de, bir çok kullanıcının bu özellik konusunda endişesi vardı.

Şu aralar ABD'deki kullanıcılara sunulan, otomatik olarak açık gelen ve opsiyonel olarak kapatılabilen bu özellikle ilgili insanların en büyük endişesi ise; yıllardır ülkelerin istihbaratlarıyla çalıştığı açık açık bilinen Facebook'un bu özelliği, bahaneyle bir tür geniş çaplı bir yüz verisi kütüphanesi oluşturarak bunu CIA gibi büyük istihbarat kurumlarına satması ve kişisel gizliliği ihlal etmesi.

Bir diğer endişe ise yine bu yüz tanıma özelliği aracılığıyla, yüz verilerini reklam verenlere kişiler istememesine rağmen vermesi olasılığı. Tabii ki bu endişeler, Facebook kesinlikle bu özellikleri kullanıyor anlamına gelmiyor. Ancak bu özelliği kapatarak, bu endişelerden bir nebze olsun kurtulabilirsiniz. Tabii ki aslında özelliğin, kişisel gizliliği korumak için üretilmiş ve hiç de fena olmayan bir özellik olmadığını düşünürsek kapatmanın anlamı yok (Zaten aklınızda bu tip komplo teorileri varsa ve endişe ediyorsanız, Facebook hesabınızı kapatmanız en iyisi. Çünkü Facebook kişisel verilerinizi kullanma karşılığı size sosyal ağ hizmeti veren bir internet sitesi. İnanmıyorsanız kullanıcı sözleşmesini okuyun).

Özelliği kapatmanız için ise yapmanız gereken, Facebook'un sağ üst köşesindeki ok işaretinden "Ayarlar" bölümüne girip, açılan sayfadaki sol bölümde bulunan menüden "Yüz Tanıma" menüsüne girip, yine açılan sayfadan "Düzenle" kısmına girerek yüz tanımayı "Hayır" olarak işaretlemek. Bu arada dediğimiz gibi, özellik ülkemizde daha deneme sürecinde olduğu için daha sizin hesabınız için devreye girmemiş olabilir. Bu yüzden de eğer özellik sizde açık değilse, Ayarlar bölümünde "Yüz Tanıma" menüsü olmayacaktır.

Ancak şimdilik deneme sürecinde olsa da, Facebook bu özelliği tüm dünyadaki kullanıcılarına yaymak istiyor. Bu anlamda özellik ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu özellik konusunda insanlar endişe etmekte haklı mı? Yoksa Yüz Tanıma özelliği Facebook'un iddia ettiği gibi kişisel gizliliği korumak amaçlı üretilmiş bir özellik mi?