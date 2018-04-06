Mark Zuckerberg ve diğer yöneticilerden gönderilen mesajları geri çekmeye başlamasından sonra Facebook, mesajlar bölümüne "unsend" adı verilen bir özellik sunmayı planlıyor.

Son günlerde oldukça sıkıntılı dönemler geçiren Facebook, Mark Zuckerberg'ten ve diğer yöneticilerden kullanıcılara geldiği söylenen mesajlarla çalkalanıyor. Dün ortaya çıkan bazı iddialara göre, bazı kullanıcılar Zuckerberg'ten bazı mesajlar aldı ancak site tarafından bu konuşmalar kaydedilmedi. Daha sonra ise bazı e-posta bildirimleri, Zuckerberg mesajlarının bir noktada en azından var olduğunu kanıtladı. Kanıtlara itiraz eden Facebook ise bazı mesajların alıcıların gelen kutularından silindiğini ve bunu yaptıklarını kullanıcılara bildirmediğini doğruladı.

Facebook’u yakından takip edenler için, 'unsend' özelliği yeni değil. Facebook kullanıcıları için kabul edilmez olan şey ise, şu ana kadar sitenin üyelerinin çoğunun bunlara erişiminin olmamasıydı fakat TechCrouch’da yer alan habere göre Facebook herkes için 'unsend' özelliği sunmayı planlıyor, ancak kullanıcılara ulaşması biraz zaman alacağı söyleniyor.

Facebook, "unsend" gibi bir özelliği mesaj sistemine kullanıcıların kabul edebileceği bir şekilde yerleştirmek için uğraşıyor. Gönderilen mesajların okunma sürelerini tam olarak hesaplayabilmesi tam olarak sağlıklı yapılamıyor. Aynı zamanda Facebook, mesajların gönderildikten ve okunduktan sonra arka planda kaydedilmeyeceğine söz veriyor. Öte yandan Facebook, bu kararı alma sebebini ise sadece güvenlik olarak gösteriyor.