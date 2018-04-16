Facebook kullanmıyor, kullansanız dahi üye olmayan kişilerin takip edilmediklerini düşünüyor olabilirsiniz. Ne yazık ki Facebook, kendisine üye olmayan insanların verilerini de takibe alıyor ve bunu reddetmiyor. ABD’de devam eden soruşturmalar, yeni skandalları ortaya çıkartmaya oldukça müsait.

Geçtiğimiz hafta ABD Senatosu ve meclisinde toplam 12 saat ifade veren Mark Zuckerberg, kendisini ve şirketini veri skandallarından aklamaya çalıştı. Özürler dilendi, bir kez daha durumu hafife aldıkları, kandırıldıkları vurgulandı. Ancak Zuckerberg’e yöneltilmese de üzerinde çok durulmayan bir konu vardı.

Facebook’a üye olurken platformun, kendi isteğimizle bilgilerimizi kullanmasına izin veriyoruz. Elbette bu bilgilerimizin reklamlar için izin şartıyla kullanılması problem teşkil etmiyor. Ancak izinsiz bir şekilde kullanılması, casusluk boyutuna varan izleme teknikleri insanları rahatsız ediyor. Diğer taraftan Facebook tarafından izlenilme durumu yalnızca üyelere özel değil.

Facebook, WhatsApp, Instagram ve Messenger kullanmıyorsanız, ki büyük ölçüde çok nadir bir insansınız, içiniz rahat olmasın. Çünkü Facebook sizi de takip ediyor. Bunu geçen haftaki ifadeleri sırasında yöneltilen sorular üzerine bizzat Zuckerberg itiraf etti.

ABD’li milletvekili Ben Lujan, Zuckerberg’ten Facebook’un üye olmayan insanları “güvenlik nedeniyle” takip ettiği cevabını aldı. Kongre üyeleri bu skandallara gebe olan bilgi akışının düzenlenmesi gerektiğine dikkat çektiler. Politikacıların yanı sıra Facebook’un üye olmayanları da izlemesi durumu, gizlilik savunucusu olan grupları da rahatsız ediyor.

ABD’de devam eden bu soruşturmalar, küresel çapta yayılmış olan 2.2 milyar üyenin yanı sıra, platforma üye olmayan ve internet kullanan herkesi ilgilendiriyor. Facebook’un kişisel bilgilerimizden hareketle elde ettiği enformasyon gücü, günümüzde çoğu devletten daha da büyük bir imparatorluk olmasını sağlıyor.

Zuckerbeg ve Facebook bu süreçten aklanabilir ancak sosyal medya ve internet, daha büyük veri hırsızlıklarını konuşacağımız pek çok skandala gebe. Hatta ABD’de devam eden gizlilik soruşturmaları kapsamında Google, Amazon, Twitter ve Reddit gibi küresel platformların siber güvenlik yöneticileri ifade vermeye çağırıldı.