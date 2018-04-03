Facebook Uygulamaları Hesabınızdan Kaldırmanıza İzin Verecek

Eklenen yeni özellik sayesinde Facebook hesabınıza erişim sağlayan tüm uygulamaları toplu olarak silebilirsiniz.

Pek çok kişi, kullanıcı adlarına ve şifrelere uygun bir alternatif olarak web sitelerine giriş yapmak için Facebook hesabını kullanıyor. Bu nedenle uzun süreli kullanım sonrasında hesaplarda birçok uygulama birikiyor.

Gerçekleşen veri skandalları sonrasında biraz daha dikkatli adımlar atmaya başlayan Facebook, kullanıcıların bilgilerine erşim sağlayan uygulamarı toplu olarak kaldırma seçeneğini ekledi. Uygulamaların toplu olarak kaldırılmasını sağlayan özellik hem bilgisayar hemde Facebook’un mobil uygulamasında kullanılabiliyor. Haberimizin devamında uygulamaları toplu olarak nasıl kaldırabileceğinizi göstereceğim. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan uygulama kaldırma kısmına geçelim.

Uygulamaları Toplu Olarak Kaldırma

Sayfanın sağ üst tarafında yer alan oka tıkladıktan sonra açılan menüden “Ayarlar” kısmına tıklayınız.

Daha sonra açılan pencerenin sol tarafında bulunan “Uygulamalar” kısmına tıklayınız.

Son olarak açılan pencereden “Tümünü Göster” kısmına tıkladıktan sonra, erişimi sonlandırmak istediğiniz uygulamaların yanında bulunan kutucukları işaretlemeye başlayabilirsiniz. Yukarıda yer alan “Kaldır” seçeneğine tıkladığınızdaysa seçili tüm uygulamaların erişimini sonlandırılacaktır.