Facebook Uygulamasına Bir Yeni Özellik Daha Geliyor

Facebook, mobil uygulamasına bir güncelleme yaptı ve özellikle videolarda büyük değişiklik var.

Facebook, kendini geliştirmeye devam ediyor. Değişmeyen tek şey değişimdir felsefesini çokça kullanan sosyal medya sitesi, şimdi de büyük değişikliklerle karşımızda.

Uzun zamandır otomatik video oynatma özelliğini kullanan Facebook, bundan olumlu dönütler aldığını söyledi. Videolar artık otomatik oynatılırken ses de direkt açılacak. Bizce bir eksi, garip anlara hazırlıklı olmak lazım bu tür bir durumda. Ancak iyi haber: eğer telefonunuz sessizdeyse böyle bir durum olmayacak. Ayrıca ses, yavaş yavaş yükselecek ve bir anda ses çıkan korkunçlu videolar gibi olmayacak. Ve tabii ki bu özellik kapatılabilecek.

Denemelerden alınan bir diğer olumlu dönüt ise tam ekran dikey videolar. Dikey videolar ekranın tamamını kaplayacak. Aynı zamanda artık YouTube uygulamasındaki gibi uygulama içerisinde gezinirken videolar sağ alt tarafta küçük bir pencerede oynamaya devam edecek. Ama bu özelliği çok daha iyi geliştirmiş Facebook ekibi, zira uygulamadan çıktığınızda dahi video aşağıda kalmaya devam ediyor.

Facebook aynı zamanda Apple TV, Amazon Fire TV ve Samsung Smart TV platformları için yakında bir video uygulaması duyuracak. Bu uygulama, arkadaşlarınız ve takip ettiğiniz sayfalar tarafından paylaşılan videoları televizyonunuzda izleyebilmenizi sağlayacak. Popüler canlı yayınlara da erişebileceğiniz uygulamada daha sonrası için kaydettiğiniz ve daha önce paylaştığınız videolara da ulaşabileceksiniz.