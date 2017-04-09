Facebook Uygulamasındaki Roket Simgesi Ne İşe Yarıyor?

Facebook, bu kez Instagram'dan aşina olduğumuz bir özelliği kendi mobil uygulamasında sunmaya hazırlanıyor.

Yenilik üstüne yeniliğe doymayan ve özellikle son getirdiği yenilik olan 'Hikayeler' özelliği elinde patlayan Facebook, buna karşın uygulamasını güncellemeye devam ediyor. Uygulamasına getirdiği yenilikler konusunda adeta diğer sosyal medya platformlarının özellikleri kopyalayarak bir şeyler üretmeye çalışan Facebook, şimdi de Instagram'ın 'Keşfet' özelliğine benzer bir özelliği uygulamasında deniyor (gerçi Instagram kendi uygulaması, istediği özelliği de alır ama o zaman iki uygulamanın ne farklı kalıyor?)

Instagram'da beğendiğiniz gönderiler, takip ettiğiniz sayfaların dahil olduğu alanlar (yani bir bağlamda sizin ilgi alanlarınız), takip ettiğiniz kişiler ve onların ilgi alanları gibi pek çok şeyin dahil olarak tüm bunların harmanlanması şeklinde sizlere sunulan bir Keşfet bölümü mevcut ki bunu sizde çok iyi biliyorsunuzdur. İşte Facebook'un yapmaya çalıştığı şey, bu özelliğin bir benzerini kendi mobil uygulamasında kullanıma sunmak.

Facebook uygulamasının üst kısmında, 'Haber Kaynağı' simgesinin yanında çıkan roket simgesi, uygulamanın bir nevi yeni keşfet kısmı olacak. Kendi başına ayrı bir haber kaynağı olarak karşımıza çıkan bu kısımda, tıpkı Instagram'da olduğu gibi takip ettiğiniz sayfalar, beğendiğiniz gönderiler ya da sıklıkla iletişim halinde olduğunuz arkadaşlarınızın beğendiği, takip ettiği sayfalar ve o sayfalara ait içerikler karşınıza çıkacak. Sürekli olarak yenilenen bu kısım, ayrıca konumunuza göre de yakınlarınızda düzenlenecek, yaklaşmakta olan etkinliklerin sayfalarını ya da tanıtım içeriklerini de size sunacak.

Facebook'un bunu yapmadaki amacı, -muhtemelen- uygulamada daha fazla vakit geçirmenizi sağlamakta. Örneğin Instagram'ın Keşfet kısmında epey bir vakit geçirerek farklı içeriklere göz atabiliyorsunuz. Ancak aynı durum pek Facebook için geçerli değil. Haber Kaynağı'nda maksimum 5-10 dakika vakit geçirdikten sonra Facebook sıkıyor.

İşte bu yeni haber kaynağı, belki bazı kullanıcıları Instagram misali uygulmada daha fazla zaman geçirmeye itebilir. Ancak sponsorlu içerikler, reklamlar, bu kısmı baya bir meşgul edecekmiş gibi duruyor.

Şu an için yeni özelliği bazı kullanıcılarda kullanıma sunan ve denemekte olan Facebook'un tüm mobil cihaz kullanıcılarına bu özelliği ne zaman sunacağını henüz bilemiyoruz.