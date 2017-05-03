Son günlerde Facebook canlı yayınlardaki intihar vakaları ve çocuk cinsel istismarı gibi olaylar nedeniyle uygunsuz içerikleri denetleyen ekibine 3000 kişi alacağını duyurdu.

Son dönemlerde Facebook canlı yayınlarındaki intihar vakaları, cinsel istismarlar ve diğer ciddi anlamda topluma zarar verebilecek içeriklerin olması ciddi anlamda tepki toplamış ve Facebook uygunsuz içerikleri yeterince denetleyemediği gerekçesiyle suçlanmıştı. Suçlamalar üzerine uygunsuz içerikleri daha iyi takip edeceği konusunda söz veren Facebook şimdi de moderatör kadrosunu genişletiyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Facebook, özellikle canlı yayınlarda yaşanan tatsız olayların kullanıcılara yansımasıyla ilgili üzüntü duyduklarını ve bu içerikleri denetlemesi için 3000 yeni kişiyi Facebook destek birimine alacaklarını söyledi. Böylelikle mevcut durumda 4500 kişinin çalıştığı Facebook destek ekibi toplamda 7500 kişiye ulaşacak.

Yeni kişiler özellikle anlık kontroller gerçekleştirecek

Bildiğiniz gibi Facebook'ta içerikler destek birimine raporlanarak şikayet iletiliyor ve destek biriminde çalışan kişiler içerikleri değerlendirerek içeriğin kaldırılmasına ve yayınlanan kişinin ceza almasına karar veriyor ancak yeniyıla kadar Facebook'a dahil olacak destek birimi çalışanları sadece gelen şikayet taleplerini incelemeyecek aynı zamanda canlı yayınları da takip ederek uygunsuz bir içerik durumunda anında müdahale edecek.