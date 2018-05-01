Araştırmacılar, Facebook Messenger üzerinden yayılan yeni bir zararlı yazılım hakkında kullanıcıları uyardı. Hem kişisel verilerinizi çalan hem de bilgisayarınızın kaynaklarını madencilik yapmak için sömüren virüse karşı dikkatli olmak gerekiyor.

Facebook üzerinden tarafınıza gönderilen bazı bağlantılara tıklamadan önce durup bir saniye düşünmenizde fayda var. Genellikle video gibi görünen bu linkler, cihazınızın kaynaklarını sömürmek amacıyla size gönderilmiş olabilir.

Trend Micro'nun siber güvenlik araştırmacıları, Facebook Messenger üzerinden yayılan ve arkadaşlarınıza aynı link üzerinden kripto madencilik virüsü bulaştıran kötü amaçlı yazılım hakkında kullanıcıları uyardı.

İlk olarak geçtiğimiz yılın Ağustos ayında FacexWorm adıyla ortaya çıkan kötü niyetli yazılım, birkaç geliştirmenin ardından tekrar ortaya çıktı. Çok daha güçlü bir hâle gelen virüs; Google ve kripto para sitelerinden bilgilerinizi çalıyor, kurbanlarını kripto para dolandırıcılarına yöneltiyor ve tarayıcınıza gizli bir kripto madenci yerleştiriyor. Yani tam anlamıyla sizi ele geçirme potansiyeline sahip olan bu virüse karşı oldukça dikkatli olmak gerekiyor.

Facebook Messenger üzerinden bir YouTube videosuymuş gibi görünen bir bağlantı ile yayılan virüs, sadece Chrome kullanıcılarını etkiliyor. Chrome eklentisi olarak tasarlanan virüs, başka bir tarayıcı üzerinden açıldığında sizi zararsız gibi görünen bir reklama yönlendiriyor.

Bugüne kadar Almanya, Tunus, Japonya, Tayvan, Güney Kore ve İspanya'da görülen virüs, gün geçtikçe daha çok alana yayılıyor. Facebook Messenger dünya genelinde aktif olarak kullanıldığı için, virüsün yayılması hiç de zor olmayacaktır. Facebook ve benzeri platformlarda karşınıza çıkan bağlantılara karşı dikkatli olmanızı tavsiye ediyoruz.