Facebook ve Google'a 100 Milyon Dolarlık 'Korsan' Darbesi!

Dünyanın en büyük bilişim devleri arasında tepelerde bulunan Facebook ve Google, maalesef kötü niyetli, sahte e-postalar nedeniyle ciddi kayba uğradı.

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı geçtiğimiz ay, "çok uluslu internet şirketlerinin" dolandırıcılık niyeti güden e-postalar nedeniyle 100 milyon dolarlık zarara uğradığını açıkladı. Fortune derisi sayesinde artık hangi firmalardan bahsedildiğini biliyoruz: Facebook ve Google...

Forune'un kamuoyu ile paylaştığı haber sonrasında, Facebook, kamuoyuna açıklamada bulundu ve dolandırıcılık eylemlerinin kurbanlarından biri olduğunu doğruladı. Bir şirket sözcüsü, Fortune'a "Facebook olaydan kısa süre sonra sıkıntıyı aşmak için büyük miktarda fon sağladı. Şirketimiz, dolandırıcılık vakası nedeniyle kolluk kuvvetleriyle tam işbirliği yapıyor." ifadelerini kullandı.

Google da ağzındaki baklayı nihayet çıkardı. Bir Google sözcüsü Fortune dergisine "Bu dolandırıcılığın satış yönetim ekibimize karşı gerçekleştiği tespit edildi ve yetkililer ivedilikle uyarıldı. Fonları geri aldık ve bu konunun çözülmesinden ötürü memnuniyet duyuyoruz." açıklamasında bulundu. Adalet Bakanlığı'na bağlı polislerin geçtiğimiz ay düzenlediği operasyonda Evaldas Rimasauskas (48) ve Litvanyalı, ismi kamuoyuna açıklanmayan arkadaşı tutuklandı. Söz konusu kişilerin, son zamanlarda banka hesaplarına büyük miktarlar yatırdığı öğrenildi.

İddianameye göre Rimasauskas, 2013'ten 2015 yılına kadar türlü türlü dolandırıcılık yaptı. Rimasauskas'ın “Asya merkezli” bir bilişim firması kurduğu ve fonları, bu şirkete aktardığı da doğrulandı.