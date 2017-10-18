Facebook Ve Google Göçmen Karşıtlarından Reklam Parası Almış

Göçmen yasalarına karşı hararetli konuşmalar yapan Facebook ve Google'ın, 2016 seçimleri esnasında yabancı düşmanı topluluklardan milyonlarca dolar reklam parası aldıkları ortaya çıktı.

Facebook ve Google’ın sözde konuşma özgürlüğü ve modern değerleri benimseme anlayışlarının aslında ne denli çelişki yaşadığını gösteren bir kitapta bildirildiğine göre her iki internet devi de bir yandan göçmenlerin avukatı kesilirken, diğer yandan tanınmış göçmen karşıtı bir gruptan milyonlarca dolar reklam parası almışlar.

Bloomberg’in bildirdiğine göre her iki firma da 2016 seçimleri esnasında platformlara milyonlarca reklam parası harcayan ‘Secure America Now (Amerika’yı Kurtar)’ grubuyla birlikte çalışmışlar. Bu grup reklamlarında, hayali ve toplumda paniğe yol açacak reklamlarla, Şeriat yasalarının dünyayı tehdit ettiği savını empoze ediyordu (Örneğin reklamların birinde Mona Lisa’ya çarşaf giydirilimşti).

Her iki firma da göç karşıtı girişimlere karşı şiddetle karşı çıkmışlardı. Özellikle de Trump’ın Müslüman ülkelerden gelen göçmenlerin girişini yasaklamaya yönelik olarak yayınladığı (fakat mahkeme kararıyla durdurulan) ‘Yönetici Emri’ olarak adlandırılan kararlarına.

Bir yandan özgür ifadeyi savunurken, diğer yandan dükkan işletmek zor bir iş olabilir. Aklınızı başınızdan alacak bir teklife burun kıvıramazsınız. Fakat bugün bir topluluktan milyonları cebe indirip, ertesi gün bu topluluğun değerlerine kesinlikle ve şiddetle karşı olduğunuzu söylemek, bir çeşit alaycı bir iki yüzlülük gibi geliyor. Yalanın dik alası desek, abartmış olmayız sanırım.

Anlaşılan o ki tüm bu firmalarda güvenilecek tek bir yön var, o da gelirlerini arttırmak için ellerinden gelen her şeyi yapabilecekleri.