George Soros, Facebook ve Google’ın yenilikleri önleyen ve her şeyi kendilerine isteyen şirketler olduğunu açıkladı.

Macar ve Yahudi asıllı Amerikalı girişimci George Soros, Facebook ve Google hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sektörde tekel olduklarını ve bu gücün artık kontrolden çıktığını belirten Soros, bu şirketlerin “yeniliği engelleyen” şirketler olduklarını açıkladı.

Facebook ve Google’ın her şeyi kontrol etmek istediği için genç girişimcilere olanak tanımadığı ve teknolojinin bu konuda geride kaldığını açıklayan Soros, “şirketlerin büyüklüğü nedeniyle, içerik sağlayıcıların sundukları içerikleri kontrol edebiliyorlar, ancak bu durumdan her zaman Facebook ve Google daha karlı çıkıyor” dedi.

“Şirketler yalnızca bilgi dağıtmak istediklerini iddia ediyor, ancak neredeyse tekel oldukları için bir nevi kamusal hizmeti yerine getiriyorlar. Şirketlerin yenilikçi ve adil olabilmesi için daha katı düzenlemelere tabii tutulmaları gerektiğini düşünüyorum” diyerek, Facebook ve Google hakkındaki görüşünü açıklayan Soros, bu durumun dünyayı süper kapitalizme götürdüğünü düşünüyor.

Soros’a göre Google ve Facebook büyüdükçe tüketicilere sunacak daha fazla hizmet buluyorlar. Tüketicilere sunulan yeni içeriklerle elde edilen verilerin istismar edilebileceğini düşünen Soros, Google ve Facebook’un kumar şirketlerine benzediğini düşünüyor. “İnternet platformları ve kumar şirketleri birbirine benziyor. İnternet platformlarında olduğu gibi kumarhaneler de müşterilerin paralarının tamamını, hatta sahip olmadıkları paraları bile alacakları teknikler geliştirdiler” diyen Soros, bu durumun bu iki firmanın parçalanması ile çözülebileceğini açıkladı.

“Sosyal medyalar birkaç şirketin elinde yoğunlaştı” diyen Soros, bu şirketlere insanların kendi özerkliklerini teslim etmek zorunda kaldığını belirtti. Soros’un dediği gibi Facebook, Instagram, WhatsApp gibi platformları elinde bulundururken; Google, YouTube’la birlikte yoluna devam ediyor. Bu büyük platformların dışında, irili ufaklı küçük projelerde geliştiren şirketler, tutacak fikirleri henüz daha çok yeniyken satın alıp sanki yeteri kadar büyümemişler gibi daha çok büyümek istiyorlar. Eğer satın alamazlarsa Facebook’un Snapchat’e yaptığı gibi kopyalama ve karşıdakini yok etme politikasını benimsiyorlar.

Soros’a göre bu tarz kapitalist şirketler, Rusya ve Çin gibi ülkelerin gösterdiği duruşa benzer bir duruşla ufalabilir.

Peki, sizler Soros’a katılıyor musunuz? Milyarder girişimcinin söylediği şeyler doğru mu? Bu şirketler geleceğimize zarar veriyorlar mı? Yorumlarınızı bekliyorum.