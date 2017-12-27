Facebook ve Instagram'ın, ABD'nin yaptırımları çerçevesinde Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan'ın üçüncü devlet başkanı Ramazan Kadirov'un sosyal ağ hesaplarını engellediği öne sürüldü.

The Guardian'da yer alan habere göre Putin'in sıkı bir destekçisi olan Çeçen lider Ramazan Kadirov'un Facebook ve Instagram hesapları herhangi bir bildirimde bulunmadan kapandı. Kapatmanın , ABD'nin geçtiğimiz hafta Kadırov'a karşı yürüttüğü seyahat ve mali yaptırımlar kararının ardından gelmesi dikkat çekti. Kadirov'un hesaplarının kapanmasıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan bir Facebook yetkilisi, Facebook'un bu hesapları devre dışı bırakmak için yasal bir yükümlülüğü olduğunu vurguladı. Yetkili kararın ABD'nin ABD ticaret yaptırımları dolayısıyla olduğunu doğruladı.

Facebook'un, ABD'li bir şirket olarak, Hazine Bakanlığı'nın Dış Varlıklar Kontrol Ofisi ve ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından idare edilen ve yürürlüğe konan yaptırımlara uymak zorunda olduğu belirtildi. Facebook yetkilisi bu durumla ilgili olarak "Yeni bir şey" değil ifadelerini kullandı ancak bu duruma yönelik başka örnekler vermeyi reddetti.

Ramazan Kadirov'a yönelik yaptırımlar, (ABD) Hazine Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Global Magnitsky İnsan Hakları Hesap Verebilirlik Yasası'nın bir parçası olarak uygulanmaya başlamıştı. ABD bu doğrultuda Kadirov'dan başka 5'i Rus vatandaşı olmak üzere 50 kişiyi hedeflemişti. Kadırov ise, Facebook hesaplarının kapanmasına cevaben Çeçenya'nın kendi sosyal ağı olan Mylistory'den bir hesap açtı. Kadirov yaptığı paylaşımda, "Sevgili arkadaşlar, kişisel hesabım kadyrov_95'i Mylistory'de oluşturdum. Bundan sonra, önemli tüm haberleri ve fotoğrafları orada yayınlayacağım "dedi.