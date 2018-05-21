Facebook ve Qualcomm İnterneti Hızlandıracak Projede Buluştu

2016 yılında Facebook yıllık geliştirici konferansında Terragraph adlı bir projeyi bizlere sunmuştu. Somut olarak çok yol alınamayan projeyi, Qualcomm ortak olarak canlandırmak istiyor.

2016'da Facebook, yıllık geliştirici konferansında Terragraph Project adında yeni bir program duyurmuştu. Terragraph ile Facebook, fiber hatların döşenmesinin pahalıya mal olduğu kalabalık kentlere veya yerleşim birimlerine uzak kırsal alanlara yüksek hızlı internet getirmeyi planlıyordu. Projeyle ilgili o dönemden bu yana çok fazla gelişme yaşanmamıştı ki geçtiğimiz günlerde Qualcomm projenin hayata geçmesi için harekete geçti.

Qualcomm'un Terragraph Projesi'ni hayata geçirmek için Facebook ile bir araya gelmesi kesin gibi görünüyor. Konuyla ilgili basın açıklamasına göre; Facebook, Terragraph sistemi için donanım ve dağıtım prosedürlerini geliştirirken, Qualcomm ise üreticilere ürünlerinin Terragraph'a erişmesini sağlayacak yonga setlerini tedarik edecek.

Terragraph, bir tür fiber ağı oluşturmak için bir alandaki çoklu düğümleri kullanan bir Wi-Fi sistemidir. Kırsal alanlarda çok pahalıya mal olabilecek veya kentsel alanlardaki tüm düzeni bozabilecek fiber hatların döşenmesi yerine, Terragraph bölgedeki mevcut yapılara inşa edilen çoklu erişim noktalarını kullanmak üzere tasarlanmıştır. Örneğin, şehir merkezindeki bir dizi sokak lambası Terragraph noktası olarak kullanılabilir.

Projeye göre şehir içinde her nokta başka bir bağlantı noktası ile iletişim kuracak ve bu da şehir genelinde bir ağa sahip olmamıza olanak sağlayacaktır. Kurulum için inşaat ekibi gerektirmeyen Terragraph, hızlı ve kolay bir çözüm olarak karşımıza çıkmakta. Umarız proje için Qualcomm'un da verdiği destekle somut adımlar atılmaya başlar.