Facebook, Twitter ve YouTube'a Erişim Yavaşladı!

Başta Facebook ve Twitter olmak üzere ülkemizde sosyal medyaya erişim bir kez daha yavaşlatılmış durumda.

Bugün akşam saatlerinde Ankara'da Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki bir resim sergisi açılışına katılan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, silahlı saldırıya uğradı. İlk önce ağır yaralı olan büyükelçi, daha sonrasında ise hayatını kaybetti.

İşte böylesine ciddi bir durum, bir anda sosyal medyanın gündemine düştü ve hem Twitter, hem de Facebook'ta ana gündem maddesi büyükelçiye yapılan bu saldrı oldu. Fakat son zamanlarda sıkça rastladığımız internete erişim engeli bir kez daha devreye girdi.

Saat 20:00'dan itibaren ülke genelinde internette yaşayan problem giderek artmış durumda. Kullanıcılar da her zaman olduğu gibi VPN'lere başvuruyorlar.

Şu an için erişim problemi sadece Facebook ve Twitter'da yaşanıyor gibi gözükmekte. Akşamın ilerleyen saatlerinde YouTube, Instagram gibi platformlarda da benzer sıkıntılar yaşanabilir.

GÜNCELLEME (20:34):

Şu an için YouTube'a olan erişimde de bir yavaşlama söz konusu.