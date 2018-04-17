Facebook ve Twitter'da Fake Hesapların Devri Sona Eriyor

2 dk okuma süresi
12
4
2
1
0
Negev Ben-Gurion Üniversitesi ve Washington Üniversitesi  araştırmacılarının ortak çalışması sonucu Facebook ve Twitter gibi mecralardaki sahte hesapları tespit etmenin yolu bulundu.

Social Network temelli bu anlaşma, sahte hesapların ağlarındaki diğer kullanıcılarla olanaksız bağlantılar kurmaya eğilimli olduğu varsayımına dayanıyor. Bu yeni geliştirilen algoritmaya göre 2 kullanıcı arasındaki bağlantılar ve ortak olarak lanse edilebilecek ilgi alanları tespit edilebiliyor. Özetle bu iki kişi arasındaki bağın ne olabileceği sistem tarafından tahmin ediliyor, eğer çıkan sonuçlar tutarsız ise diğer bağı olan kullanıcılar ile de karşılaştırılıp hesaba dair bir sonuca ulaşılıyor.
İLGİLİ HABER

Sosyal Medyada Yayınlanan Sahte Haberler, Nükleer Saldırıdan Bile Daha Tehlikeli Olabilir

Şu an için bu algoritmanın test sürecinde oldukça başarılı sonuçlar verdiğini belirten uzmanlar. Bu konu üzerindeki titizliklerini de "Kullanıcı gizliliğini korumak adına yaşanan başarısızlıklar, insanlara dayatılan rahatsız edici sahte haberler ve Rusya'nın seçimleri etkilemek için sosyal medyayı hedef alması gibi konular bugünlerde sahte kullanıcıları kökünü kazımamız için oldukça geçerli bir sebep" cümlesi ile açıklıyor.
İLGİLİ HABER

Rusya’nın Siber Casus’u Basit Bir Hata Yüzünden Yakalandı

Kendi geliştirmiş oldukları algoritmanın oldukça güçlü olduğunu ve doğruluk oranının son derece yüksek olduğunu savunan geliştiriciler, bu algoritmanın yalnızca sosyal medya alanında değil günümüzde hızla yaygınlaşan siber terör alanında da oldukça faydalı bir savunma silahı haline geleceğinden emin gözüküyor.

Kaynak : https://phys.org/news/2018-04-algorithm-fake-users-social-networks.html
Etiketler: fake hesap
12
4
2
1
0
Emoji İle Tepki Ver
12
4
2
1
0