Facebook ve Universal Music Group, Lisans Anlaşması İmzaladı!

Universal Music Group, Facebook, Instagram ve Oculus ile büyük bir müzik lisansı anlaşması imzaladı.

Universal Music Group(UMG), öncelikle Facebook olmak üzere, Instagram ve Oculus ile büyük bir müzik lisansı sözleşmesi imzaladı. Özellikle de UMG'nin bugüne kadar yayınladığı ve etiketinin üzerinde olan tüm müzikleri kapsayan bu lisans sözleşmesiyle birlikte, Facebook kullanımımızla ilgili bir şeyler değişebilir. Yine de ihtimaller oldukça sıra dışı gibi gözüküyor.

Öncelikle UMG ile Facebook'un anlaşmasının en önemli uyarısına gelecek olursak; Facebook'ta video paylaşımı yaptığınızda UMG'nin etiketine sahip olan müzikleri barındırıyorsa, daha dikkatli bir paylaşım yapmanız gerekebilir. Yine de bu muhtemelen sadece platformun içerisindeki videolar için geçerli olacak, yani Youtube gibi platformlardan istediğiniz gibi müzik paylaşımı yapabileceksiniz. Ancak yine de bu lisans anlaşması sonrasında böyle bir kural gelip gelmeyeceği şimdilik net bir şekilde bilinmiyor.

Bir diğer ihtimal ise Facebook, Spotify ve Apple Music'e rakip bir müzik dinleme platformu üretecek olabilir. Tabii yine bu da bir spekülasyon ancak, Facebook'un son zamanlarda Youtube'a rakip bir video platformu üzerinde çalıştığı düşünülürse, çok uzak bir ihtimal değil. Ancak şurası kesin, Facebook ve UMG müziği sosyal bir deney haline getirmek istiyorlar. Yani bu ileride UMG etiketine sahip müzikleri legal olarak paylaşmamız için ilginç özellikleri göreceğimiz anlamına geliyor.

Bunun dışında Instagram'la olan sözleşmenin çerçevesi fazla belli olmasa da, Oculus'un UMG ile birlikte, müzik ile VR'ı ortada kesiştireceği bir projeye girişeceği dedikodular arasında. Zaten hali hazırda ilginç müzik temalı VR deneyimleri var. Bu ortak lisanslama ile birlikte, Sanal Gerçeklik(VR), Arttırılmış Gerçeklik(AR) ve Karıştırılmış Gerçeklik(Mixed Reality) teknolojileri açısından oldukça ilginç uygulamalar görecekmişiz gibi duruyor. Siz ne düşünüyorsunuz?