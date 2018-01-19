Sosyal medya devleri, son derece büyük bir saçmalıkla toplum sağlığını tehdit eden akımın önüne geçmeye çalışıyor. Artık #TidePodChallenge etiketiyle yükelenen içerikler, daha fazla barınamayacaklar.

2018 yılının ilk sosyal medya akımı, keşke iki yıl önceye dönüp kafamızdan aşağıya bir kova buz döktüğümüz günler kadar masum olsaydı. Maalesef olamadı ve bizler hala internete deterjan yiyip video yükleyen insanların, öncesinde ne içip bu kafaya ulaştıklarını bilmiyoruz.

Normalde deterjan, çamaşır suyu, kireç çözücü gibi malzemeleri çocukların erişemeyecekleri yerlere kaldırmamız gerekiyor. Ancak burası internet ve çocuklar internete erişebiliyorlar. İzledikleri görüntülerde koca koca insanların deterjan kapsüllerini yemeye çalıştıkları görüntüleri görüyorlar.

#TidePodChallenge olarak gündeme gelen bu akım, insanların bir şeker gibi duran deterjan toplarını yerken video çekmeleriyle başlıyor. Sonra bu videolar YouTube ve Facebook gibi ortamlardan paylaşılıyor. Ardından tüm insanlık olarak içimizdeki kötülükleri temizlemek için harika bir yol bulduğumuzu falan düşünüyoruz.

Eskiden sosyal medyada küresel bir hal alan akımların anlamları olurdu. Bir hastalığa dikkat çekmek, yardım kampanyaları başlatmak, fakındalık çalışması yürütmek gibi, şimdiye göre oldukça kutsal amaçlardı bunlar. Sosyal medya devlerinin etkisi midir bilinmez, öyle bir yoldan çıktık ki durdurabilene aşk olsun.

Tide Pod, Amerika’da satılan bir deterjan markası olarak biliniyor. Hatta oralarda halk arasında bu kelime, ürünün direkt adı olmuş durumda. Bizdeki Selpak ya da Sana gibi, marka artık ürün adı haline gelmiş. İşin garip tarafı, firmanın bu akımdan hiçbir haberinin olmaması. Hangi deterjan üreticisi viral olmak için insanlara ürünleri yedirmek gibi sapkın bir kampanya planlar?

Asıl önemli olan detay ise bu işin insan sağlığına büyük zararının olması. Üstelik bunu bile isteye yapmamız, hem de yetişkin adayları ve yüzlerce gencin sürece dahil olması. Nur topu gibi dünyanın en salak sebeplerinden ortaya çıkan halk sağlığı tehdidi söz konusu.

Deterjan üreticisi Tide ise bu akım yüzünden baskı altında kalarak şu videoyu yayınladı:

"Tide POD'ların ne için kullanılması gerekiyor? ÇAMAŞIR YIKAMAK. Başka hiçbir şey.

Tide POD yemenin kötü bir FİKİR olduğunu açıklamak arkadaşımız @robgronkowski soruları yanıtlıyor."

Facebook ana sitesi ve uygulamasından #TidePodChanllenge etiketiyle patlaşılmış her gönderiyi kaldıracağını belirtti. Aynı şekilde YouTube, bu akıma dair paylaşılan videolara, topluluk kurallarını ihlal eden videolarla aynı muameleyi yapacak.

Sosyal medya devlerinin toplumun psikolojisini veya sağlığını etkileyen içeriklere karşı oldukça yavaş harekete geçmeleri şaşırtıyor.