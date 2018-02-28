Dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan Facebook, yontma taş devrinden kalma bir Willendorf Venüsü'nün fotoğrafını pornografik olduğu gerekçesiyle siteden kaldırdı.

Avusturya'nın Paleolitik dönem ya da bilinen adı ile Yontma Taş Devri’ne ait en önemli eserlerinden biri olan Willendorf Venüsü, Facebook tarafından ‘aşırı seksi’ bulunarak pornografik olduğu gerekçesi ile site üzerinden kaldırıldı. Olayın ardından Viyana’daki sanatçılardan ve tarihçilerden ciddi tepkiler geldi.

Facebook’un Willendorf Venüsü’nün fotoğrafını silmesi üzerine sosyal medya devini sert bir dille eleştiren Viyana Ulusal Tarih Müzesi Genel Müdürü Christian Koeberl, ‘’Venüs heykelini pornografik bulmak ahmaklıktır! Ne yani heykel mi örteceğiz? ‘’ sözleri ile tepkisini dile getirirken, Facebook’un cinsellik tanımını gözden geçirmesi gerektiğini belirtti.

Olayın sanatçılardan da tepkiler alması üzerine bir Facebook yetkilisi yaşanan durumla ilgili bir açıklama yaptı. Ekiplerinin her hafta milyonlarca fotoğrafı gözden geçirmekle yükümlü olduğunu belirten Facebook yetkilisi, zaman zaman böyle aksilikler yaşanabildiğini söyledi. Yani Facebook’a göre yaşanan olay yalnızca bir ‘kaza’.

Fakat bu olay Facebook’un eleştirileri üzerine çektiği ilk ‘sansürleme’ vakası değil. Sosyal medya devi geçtiğimiz yıl site üzerinde Vietnam Savaşı sırasında çekilmiş Pulitzer Ödüllü ‘Napalm Kız’ fotoğrafını sansürlemiş ve Zuckerberg, sosyal medya gücünü kötüye kullanmakla suçlanmıştı.