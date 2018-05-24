Cambridge Analtytica skandalından sonra kötü bir şekilde ilgiyi üzerine çeken Facebook, Veri Koruma Yönergesini Dünya Çapında devreye sokacak.

Kendilerine olan güveni epey bir kaybeden Facebook, Avrupa birliğinin yasa tasarısı olan GDPR'yi (EU General Data Protection Regulation) yani Avrupa Birliği Veri Koruma Yönergesi'ni devreye sokuyor.

Yarın yani 25 Mayıs 2018 tarihinde devreye girecek yasa, Facebook da dahil tüm sosyal medya uygulamalarının gizlilik kurallarını gözden geçirmesini talep ediyor. CNBC'nin açıklamalarına göre Facebook dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılarının bilgilerini artık güvence altına alacak.

Özellikle, kullanıcıyı hedef baz alan reklamları kullanıcının isteyip istemediği önceden sorulacak. Ayrıca kullanıcılara dilini, dinini, ırkını paylaşmak isteyip istemediği de kullanıcıların tercihine bırakılmış durumda. Cambridge vakasından sonra tekrar güven kazanmaya çalışan şirketteki güvenlik yönergeleri artık çok daha açık ve anlaşılır olacak.

Avrupa Parlementosu'ndan özür dileyen Zuckerberg, AB üyesi olmayan ülkelerde ne tip uygulamalar yürüteceğini henüz açıklamadı. Bu durum ise oldukça şaibeli ancak AB vatandaşları artık gönül rahatlığıyla Facebook'u kullanabilir.