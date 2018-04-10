Verilerin kötüye kullanıldığını göstermek konusunda yardımcı olan Facebook kullanıcılarına 40 bin dolara kadar ödül dağıtılacak.

Bildiğiniz üzere Mark Zuckerberg’in gönüllü tanıklığıyla devam eden Facebook veri skandalı soruşturması, şirkete değer kaybettirmeye devam ediyor. Bunun önüne geçmek isteyen Zuckerberg, kullanıcılara para dağıtacağı bir ödül avı başlattı. CNBC tarafından hazırlanan bir rapora göre, belirli şartları yerine getiren kişilere 500 dolardan başlayan ödüller dağıtılacak. Ayrıca ödül avcılığı programı dahilinde bir kişiye 40 bin dolara kadar ödüller verilecek.

Muhtemelen yeni ödül sisteminde kişi başı 40.000 dolarlık para dağıtacak olan Zuckerberg, veri skandalı soruşturmalarından kurtulmak için elinden geleni yapıyor. Ödülü kazanmak isteyen kullanıcılar 10 binden fazla kullanıcıyı etiketlemeli ve birçok kötü amaçlı programı bildirmeliler.

Değerlendirme esnasındaki yoğunluğu azaltmak isteyen Facebook, farklı kategorilerden belirli sayıda rapor gelene kadar geliştiricileri ve yazılımlarını takibe almayacaklar. Şartlar sağlandıktan sonraysa inceleme başlatılacak ve raporlar doğrulandığında geliştiricinin Facebook ile ilişkisi kesilecek. Bunun yanı sıra yaşanan tehdidin boyutuna göre verileri satan ve satın alan firmalara soruşturma açılacak.

Teoride bakıldığı zaman oldukça başarılı bir uygulama, ancak çok fazla rapor olacağı ve insanların ödül için suçlu suçsuz birçok geliştiriciyi raporlayacakları düşünülürse değerlendirme süreci oldukça zor geçecek. Eğer düzgün bir şekilde uygulanırsa Facebook, veri skandalı soruşturmalarının büyük bir kısmından kendisini kurtarabilir.