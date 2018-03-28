Facebook, Akıllı Ev Hoparlörü Çıkartmayacağını Açıkladı!

Sosyal medya ve reklam devi Facebook, kendisine 10 günde 70 milyar dolar para kaybettiren veri ihlali skandalından sonra, yakın zamanda piyasaya sürmeyi planladığı ekranlı ev hoparlörünü erteledi. Şirket, uzun süredir tasarladığı ürünü, hisseleri mum gibi eriten krize kurban etmek istemiyor.

Camridge Analytica krizi ile Facebook’un siyasi otoritelerle kanıtlanan birlikteliği, dünya çapında büyük yakın uyandırdı. Milyonlarca insan Facebook ile ilişkisini kesmeye çalışıyor. An itibariyle kimsenin Facebook üzerindeki bilgileri güvende değil, bunu Facebook’un kendisi de kabul ediyor.

Siteye bağlantılı olan ve genelde “Facebook ile giriş yap” şeklinde tanıdığımız üçüncü parti uygulama ya da hizmetlerin güvenilirliği şüphe yaratıyor. Çünkü Cambridge Analytica, 2016 ABD seçimleri için bir anket uygulaması geliştirmişti. Yani yan hizmet ve uygulama üreten binlerce şirketten yalnızca birisi.

Tam da bu savaş alanında 1-2 Mayıs 2018 tarihlerinde, Facebook’un geleneksel zirvesi F8 gerçekleştirilecek. Zuckerberg 5 hafta içinde hapsa atılmazsa bu konferansta konuşma da yapacak ve soruları yanıtlayacak. Anlaşılan o ki birkaç ay daha olaylı geçecek ve Facebook’un gündemden düşmesi kolay olmayacak. Uzmanlar, yeni skandalların kapıda olduğunu söylüyorlar.

Diğer taraftan Facebook’un F8 konferansında tanıtmak ve sonra çeşitli pazarlarda satmak istediği bir akıllı ev hoparlörü vardı. Amazon, Apple ve Google gibi devlerin girdiği bu alanda boy göstermek için sosyal medya devi, ekranlı bir hoparlör tasarlamıştı. Sosyal medya bildirimlerinizi, hesabınızı ve sayfalarınızı bu hoparlörle sesli bir şekilde kontrol edebilecek, görüntü görüşmeler yapabilecektiniz.

Yapabilecektiniz diyoruz. Çünkü beklendiği gibi F8 konferansında tanıtılmayacağı açıklandı. Halbuki bundan 1 hafta öncesine kadar tanıtılmasına kesin gözüyle baktığımız bir üründü.

Facebook, akıllı hoparlörün erteleneceğini söyledi. Geçtiğimiz Ağustos ayında ürünün ilk detayları ortaya çıkmış ve Facebook’un ev içi ekosistem yaratmak için çalıştığını öğrenmiştik.

Telefon konuşmalarını ve mesajlaşmaları takip ettiğini kabul eden Facebook’un akıllı ev sistemlerini ertelemesi, son 1 yıldır yaptığı en doğru eylem olabilir. Zaten ilk detaylar elimize ulaştığı zamanlarda, ufak da olsa dedikodu olan veri çalma ihtimalleri bizi ürkütmüştü. Son 10 günde ne yazık ki haklı çıktık.

Günümüzde en az güvenilir teknoloji şirketlerinin tepesinde Facebook bulunuyor. Hızlı bir şekilde para kaybetmeye başlayan dev şirket, yok oluşun eşiğinde dolaşıyor. Muhtemelen bir ya da iki skandal daha yaşansa, içinde bulunduğu kriz onu buharlaştıracak.

Neler olacağını zamanla göreceğiz, takipte kalın.