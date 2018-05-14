Cambridge Analytica skandalıyla beraber Facebook birçok tepkiyle ve yaptırımla karşılaşmıştı. Olayların ardından kendi içerisindeki uygulamaları da denetleyen Facebook, verileri kötüye kullanabilecek 200 uygulama buldu ve bunları askıya aldı.

Binlerce uygulamayı ineleyen Facebook, uygulama denetiminden alınan ilk sonuçlar neticesinde kişisel verileri yanlış bir şekilde kullanan uygulamaları tespit etti. ABD'li şirket 200 farklı uygulama tespit etti ve bunları askıya aldı. Bu uygulamaların adları ise henüz açıklanmadı. Facebook, bir uygulamanın verilerinizi kötüye kullandığını tespit ettiği takdirde, Cambridge Analytica skandalında olduğu gibi kullanıcılarına bunu açıklayacağını ifade etti.

Şirket, insanların Facebook verilerini yanlış kullanabilecek tüm uygulamaları bulmak için yapılması gereken çok iş olduğunu ve zaman alacağını aktardı. CEO Mark Zuckerberg, kullanıcıların bu uygulamaların tespit edilip gerekli yaptırımlar uygulanacağı konusunda emin olabileceğini aktardı. Özellikle "Facebook'u sil" kampanyası sonrası kullanıcıların Facebook'a tepkisi çığ gibi büyümüştü.

Facebook'un bir sonraki açıklamaları burada kritik rol oynamakta. Zuckerberg ve şirketi 200 uygulamadan birinin Cambridge Analytica benzeri bir veri kullanımı gerçekleştirdiğini açıklarsa bu sefer tepkiler daha da artabilir. Belki de bir kez daha CEO Mark Zuckerberg'ü takım elbisesiyle beraber Washington'da ifade verirken görebiliriz.