Cambridge Analytica'nın Verilerimi Çaldığını Nasıl Öğrenirim

50 milyon insanın verilerini çalarak bunu ABD seçimleri gibi önemli yerlerde kullanan Cambridge Analytica'nın verilerinizi çalıp çalmadığını kontrol edebilirsiniz.

Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg, Cambridge Analytica’ya 50 milyon insanın verilerini çaldırdığı ve Trump’ın ABD başkanı olmasına dolaylı olarak öncülük ettiği için ABD Senatosu’nda ifadesi alınıyor. Zuckerberg’in ifadesi alındığı sıralarda ise Facebook cephesinde yeni bir hizmet devreye girdi.

Facebook’taki verilerinizin Cambridge Analytica’nın elinde olup olmadığını bilmiyorsanız, bu yeni özellik sayesinde öğrenebilirsiniz. Bizzat Facebook tarafından başlatılan araç sayesinde sizler de verilerinizin Cambridge Analytica’ya geçip geçmediğini öğrenebilirsiniz.

Verilerimin Cambridge Analytica’ya Geçip Geçmediğini Nasıl Öğrenirim?

Bunun için öncelikle Facebook’un sunduğu yeni araca ulaşmalısınız. Buraya tıklayarak Facebook’un Cambridge Analytica kontrolüne ulaşabilirsiniz.

Sayfayı açtığınızda sizin veya arkadaşlarınızın bilgilerinin paylaşılıp paylaşılmadığı hakkında bir bilgi gelecektir. Normalde İngilizce olarak paylaşılan ekran, buna rağmen bilgilerinizin paylaşılıp paylaşılmadığını Türkçe olarak sunuyor.

Cambridge Analytica, “This Is Your Dijital Life” isimli uygulama üzerinden verileri elde ettiği için Facebook bu doğrulama sistemi ile bu uygulama üzerinden giriş yapılıp yapılmadığını kontrol ediyor. Eğer veriniz Cambridge Analytica’nın elinde değilse, yukarıdaki görsele benzer bir metin çıkacaktır. Eğer bu uygulamaya giriş yapmış ve verilerini çaldıran 50 milyon kişiden biriyseniz de, verilerin hangi yılda çalınmaya başladığını, arkadaşlarınızda da olup olmadığı gibi cevaplar karşınıza çıkacak.

Facebook, bu veri ihlali skandalının üzerinden gelebilmek için adımlar atmaya çalışıyor. Şirket, yalnızca birkaç günde milyarlarca dolar zarar etti. İlerleyen günlerde konuya ilişkin hangi kararların çıkacağını göreceğiz.