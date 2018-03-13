Facebook, Video Haberciliğe Adım Adım Yaklaşıyor

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Şu an için 10 yayıncı ile masaya oturulan ve 12 ay sürmesi planan ‘Axios’ adlı bu konsept habercilik sistemi; yayıncıların, 3’er dakikalık içi dolu içerikler ile haber videoları yüklemesine dayanıyor.

Şu sıralar Facebook; internette 5 kat daha hızlı yayıldığı bilinen sahte haberlerin, önüne geçmek için kendi online haber sistemini kurma girişiminde bulunuyor. Bu konseptin çıkış noktasında ise video haberciliği odak alınıyor. Facebook'un küresel haber ortaklarından Campbell Brown; Bu tür yeni nesil ‘güncel haberlerin’ Facebook Watch'da daha farklı yeni program türleri için de bir itici güç olacağını belirtti.
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Brown sözlerine; ‘Facebook'ta kaliteli haberleri destekleme çabalarımızın bir parçası olarak, sosyal mecrada başarılı olma odaklı haber programlarını öğrenmek, geliştirmek ve yenilemek için geniş potansiyel ortak çehreleri oluşturmak istiyoruz. İlk  görüşmelerimiz oldukça cesaret verici, önümüzdeki olasılıklar konusunda heyecanlıyız’ şeklinde devam ederek, bu konudaki heyecanını bir kez daha dile getirdi.
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Ne dersiniz, bu tür bir uygulama popülerleşir ve Facebook Türkiye ofisine kadar ulaşır mı? Ulaşırsa, siz hangi favori yayıncınızı ekranlarda görmekten keyif alırsınız?

Kaynak : https://www.cnet.com/news/is-facebook-starting-a-news-video-section-to-stave-off-fake-news/
Etiketler: facebook, haber
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