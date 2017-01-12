Facebook, Videolarda Reklam Göstermeye Başlayarak Youtube'a Rakip Oluyor!

Facebook’un yakın zaman içinde videolarda reklam göstermeye başlayacağı ve aynı Youtube’daki gibi reklam gelirlerini yayıncılarla paylaşacağı söyleniyor.

Televizyonda reklam izlemekten bıkmış bir millet olarak, bu konuda internet imdadımıza yetişiyor diye seviniyorduk ki, dijital reklamcılığın gelişmesiyle reklam olayı videolara da sıçradı. Özellikle dünyanın en popüler video paylaşım sitesi Youtube’un bu işe girmesi bizleri pek memnun etmemiş olsa da, şirket video reklamlarından çok iyi bir gelir elde ediyor.

Video reklam pastasından pay almak isteyen Facebook da, bu alana adım atmak için çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin son olarak videoların ortasında yayınlanacak olan en az reklamları test ettiği ortaya çıktı. Bu konuyla ilgili bir başka önemli gelişme ise Facebook’un Youtube gibi reklam gelirlerini video yayıncılarıyla paylaşacak olması. Facebook, reklam gelirlerinin %55’ini yayıncılarla paylaşmayı planlıyor; ki bu oran, Youtube’un yayıncılara verdiği oranla aynı.

Ayrıca Mark Zuckerberg’in video öncesi reklamların kullanımını düşünmediği açıklandı. Bu da, zaten Youtube’da bunun sıkıntısını çeken kullanıcılar için bir nebze olsun iyi haber anlamına geliyor. Ancak, ilerleyen zamanlarda reklamlardan daha fazla gelir elde etmek için bu uygulamayı yürürlüğe koyarlarsa da, bu pek şaşırtıcı olmaz. Bunların yanı sıra, bir videoda sadece bir reklama yer verileceği ve reklamın, videonun 20. saniyesinden sonra gösterilebileceği açıklandı. Ayrıca bir videoda reklama yer verilebilmesi için videonun en az 90 saniye olması gerekiyor.

Facebook, son birkaç yıldır önem verdiği video işini ilerletmeye kararlı gibi görünüyor. 2016 yılı itibarıyla, Facebook kullanıcılarının bir günde 100 milyon saat video izledikleri söyleniyor. Bununla birlikte, yapacağı bu hamle, Facebook’un video reklam konusundaki ilk hamlesi değil. Şirket, 2015 yılında ayrı bir video bölümü açarak NBA ve Fox Sports gibi yayıncılara burada yayınladıkları videolarda reklam gösterme imkanı sunmuştu ve reklam gelirlerini de bu yayıncılarla paylaşmıştı. Ayrıca şirket, geçtiğimiz sene bazı yayıncılara reklam videoları yayınlama olanağı sunmuştu. Bu yayıncılardan en dikkat çekeni ise Buzzfeed’e bağlı Tasty idi. Facebook’un video reklam konusundaki bu yeni hamlesinin de, Buzzfeed yöneticilerinin Facebook yöneticilerine Facebook videolarından yeterince para kazanamadıkları konusunda şikayet etmeleri sonrasında geldiği iddia ediliyor.

Görünen o ki, artık Youtube’un büyük bir rakibi var. Zira bu hamleyle birlikte Facebook, yayıncılar için yeni bir pazar anlamına gelecek. Facebook’un önünde katetmesi gereken uzun bir yol var. Ancak, büyük medya şirketleriyle yapılacak anlaşmalarla Facebook’a özel video içerikler yayınlanması, Facebook’un bu alanda hızla büyümesini sağlayabilir. Tabii, bir yandan da kullanıcıların Facebook üzerinden daha fazla video izlemesi için önemli yayıncıların ön plana çıkarılması da gerekiyor.