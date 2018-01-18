Facebook, grup üyelerinin canlı yayın gibi aynı anda aynı şeyi izleyip yorum yapmasını sağlayan 'Watch Party' özelliğini test etmeye başladı.

Facebook kullanıcıları arasındaki ‘anlamlı’ etkileşimleri arttırmak için haber kaynağını yeniden elden geçireceğini açıklayan Facebook, şimdi de grup üyelerinin birlikte ‘sosyal’ bir aktivite gerçekleştirmesi için ‘Watch Party’ adında yeni bir özellik test etmeye başladı.

Watch Party özelliği ile Facebook grup üyeleri, yöneticiler ya da moderatörler tarafından seçilen videoları tıpkı bir canlı yayın gibi birlikte izleyebilecekler. Aynı anları birlikte yorumlayıp, birlikte tepki verebilecekler.

Facebook’a göre canlı yayınlar, videolara göre 6 kat daha fazla etkileşim alıyor. Bu nedenle videoları canlı yayınmışçasına grup üyelerinin birlikte izlemesini izin veren bir özellik test ediyor. Facebook’ta en az bir gruba üye olmuş 1 milyarın üzerinde kullanıcı bulunuyor.

Facebook, özelliği test etmeye başladı bile. Fakat şu an için Watch Party özelliği bir düzineden daha az sayıda grup üzerinde deneniyor. Grup üyeleri ile birlikte video izlemek isteyen kişiler ayrı bir bölüme giriyorlar. Herkes videoyu terk ettikten sonra tepkiler ve yorumlar siliniyor.