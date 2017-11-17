Facebook'un yeni özelliklerine erişim imkanı bulan test kullanıcıları, web sürümünde 'gönderiyi sil' butonunun tamamen kaldırıldığını bildirdi.

Facebook’un uzun süredir yeni özelliklerini, düzenlemelerini ve arayüz değişikliklerini test etmek ve kullanıcı geri bildirimi toplamak için test edilen özelliği küçük bir kullanıcı kitlesine sunmak gibi bir alışkanlığı vardır.

Sosyal medya devi yeni özelliklerini test kullanıcılarına tam olarak kontrol etmeden sunmuş olacak ki bugün hem Facebook hem de Twitter’da pek çok Facebook kullanıcısı, gönderilerin sağ üstünde bulunan ‘gönderiyi sil’ butonunun kaybolmasından şikayetçi oldu.

Tuhaftır ki gönderiyi sil butonu sadece web sitede görünmüyordu. Kullanıcılar iOS ya da Android uygulamasından Facebook’a giriş yaptıklarında gönderileri silebiliyorlar. Web siteyi kullanmakta kararlı olan kullanıcıların gönderileri hareketler dökümünden de silmesi mümkün. Ayrıca kullanıcıların belirttiğine göre 'gönderiyi zaman tünelinden gizle' butonu yerinde durmaya devam ediyor.

Muhtemelen bu küçük sorun Facebook geliştiricilerinin dikkatsizliğinden kaynaklanan bir hata. Fakat herkes öyle düşünmüyor. Bazı kullanıcılara göre Facebook, kullanıcılarını mobil uygulamayı kullanmak için yönlendiriyor ve tepkilerini ölçmek için de böyle bir yöntem kullanıyor.

Facebook’un açıklamasına göre aylık 2 milyar kişi aktif olarak Facebook kullanıyor. Mobil uygulama, şirketin kullanıcı kitlesinin bu kadar büyümesinde çok büyük bir etken. Bununla birlikte mobil uygulamada çıkan reklamlar ekranın tamamını kapladığı için çok daha değerli oluyor.