Facebook, WhatsApp Erişim Düğmesini Türkiye’de Öne Çıkarıyor

Facebook, şirket sayfalarına eklediği WhatsApp butonunu Türkiye’de ön plana çıkarmaya başladı.

Dünyanın en büyük sosyal medya ağlarına sahip olan Facebook, bu konuda diğer şirketlerin gözünü korkutmaya devam ediyor. Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi her biri milyarlarca insan tarafından kullanılan platformlara sahip olan şirket, bu sıralar WhatsApp ile Facebook’u bir araya getirmeye çalışıyor.

Şirket şimdi de Facebook’ta sayfası olan şirketlere, WhatsApp’tan erişilebilmek için yeni bir buton sunuyor. “WhatsApp mesaj gönder” butonu sayesinde Facebook’a koyduğunuz WhatsApp hattıyla, kullanıcıların sizlere ulaşmasını sağlayabilirsiniz. İlk başta Afrika, Avustralya, Amerika ve Asya’nın bir bölümünde başlayan özellik, şimdi de Türkiye’de kullanılmaya başladı.

Facebook, Türkiye’de sunmaya başladığı hizmetle beraber Facebook sayfalarıyla kullanıcıları WhatsApp’da buluşturmayı planlıyor. Son dönemde 1.5 milyar aylık aktif kullanıcıya ulaşan WhatsApp, Facebook’la birlikte işletme işine adım atmaya başlıyor. Son dönemde başarılı yükselişini devam ettiren WhatsApp’ın aksine sürekli bir düşüş yakalayan Facebook, bu konuya dur diyebilmek için pek çok şeyi değiştirmişti. Haber kaynağı, reklamlar, içerik düzenleri gibi ufak değişiklikler yapan şirket, Facebook’un hala güçlü olduğu “şirketler” bölümünü WhatsApp’a aktarma kararı aldı.

Facebook, elindeki devasa sosyal medyalarla çapraz ilişkiler kurarak elindeki tüm platformları ortak bir şekilde büyütmeye devam etmek istiyor. Yapılan son hamleyle Facebook-WhatsApp ortaklığı görüyoruz. İlerleyen günlerde bu iki platformun daha çok çapraz özellikler gerçekleştireceği düşünülüyor.