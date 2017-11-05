Facebook WhatsApp Hakkında Soruşturma Başlattı

WhatsApp'ın 3 ayda bir çökmesinden bıkan Facebook, soruşturma başlatma kararı aldı.

Bilindiği üzere geçtiğimiz Cuma günü WhatsApp'ta meydana gelen göçük 30 dakika boyunca mesaj alışverişine engel olarak kullanıcıları çıldırtmıştı. Bazı ülkelerde 2 saati bulan çökmenin sebebi ise yazılımsal bir hata olarak açıklanmıştı.

WhatsApp'ın çökmesiyle kullanıcılar tepkilerini dile getirmek için '#Whatsappdown' etiketiyle tweetler attı. Haliyle WhatsApp'ın sahibi Facebook'a da konuyla ilgili sorular gelmeye başladı. Facebook da boş durmayarak WhatsApp'taki çökmelerle ilgili soruşturma başlattı.

Sosyal ağ uygulamalarındaki kesintileri takip eden DownDetector isimli web sitesine göre şikayetlerin çoğu (%46) WhatsApp uygulamasına bağlanılamadığı yönünde geldi. Bazı kullanıcılar da (%38) mesaj gönderip alamadığını söyledi.