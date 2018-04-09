Bir grup Facebook kullanıcısı Operation Faceblock adıyla başlattıkları bir girişimle, Facebook’u, şirketin mesajlaşma platformu WhatsApp’ı ve Instagram’ı 24 saat süreyle boykot etme kararı aldı. Hareketin başlayacağı gün ise CEO Mark Zuckerberg, veri skandalıyla ilgili ifade verecek.

87 milyon insanın kişisel bilgileri Cambridge Analytica simli bir şirket tarafından çalındı. Bu veriler, ABD’deki 2016 Başkanlık seçimlerinde ve İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkışı için düzenlenen Brexit oylamalarında taban araştırmaları için kullanıldı. Ülkemizde söz konusu skandaldan etkilenen kişi sayısı ise 232 bin.

Facebook hakkında yıllardır devam eden şüpheler zaten aylardır haberlerimize yansıyordu. Bizler de bu krizin beklenilen bir durum olduğunu ve Facebook’un hatalı bir şekilde siyasete karıştığını söylüyorduk. Diğer taraftan kullanıcı verilerinin kullanımında reklam için oldukça saldırgan bir tavır çizmeye başlamıştı. Son olarak gündeme cihazlarımızın izinsiz olarak dinlendikleri gelmişti ki bu, belki de içlerindeki en ürkütücü olanıydı.



Faceblock "Çünkü Facebook daha iyisini yapabilir"

11 Nisan Çarşamba günü gönüllü olarak ifade verecek olan Mark Zuckerberg, bu ifadesini verirken tarihi bir protesto gerçekleşecek. Ancak bu kez meydan yeri Facebook, WhatsApp ve Instagram olacak. Bir grup kullanıcı Operation Facebook ismini verdikleri hareketle dev şirketin uygulamalarını 24 saat boyunca boykot edecekler.

Faceblock Operasyonu diyebileceğimiz bu hareketin sözcüsü Laura Ullman, boykotun sosyal medya ağına güçlü bir mesaj göndereceğini söylüyor. Söz konusu skandallar konusunda kullanıcılar olarak devlet yetkililerine mektuplar yazdıklarını belirten Ullman, Facebook’un çok daha sorumlu davranması gerektiğini söylüyor.

Eğer boykot hareketi ile ilgileniyorsanız, burada yer alan internet sitesine gidebilirsiniz.

Zuckerberg, Facebook için oldukça kritik bir haftayı geçireceğinin farkında. Bu süreçte iki ifade verecek olan genç yönetici, belki de hiç duymak istemediğimiz skandalları açıklayacak.

Artık kesin bir şekilde eminiz ki Facebook tamamen ücretsizdi, çünkü asıl ürün bizdik. Dünyanın en büyük reklam şirketi olarak Facebook’un çöküş sürecine girdik. Bu skandalların artacağı konusunda artık spekülasyon yaratmıyor, bizzat Zuckerberg’in açıklamalarından hareketle bilgilendirme yapıyoruz. Çünkü verisi çalınan yüz milyonlarca insanın ortaya çıkması an meselesi.

Facebook’un Camridge Analytica ile başlayan derin kriz süreci, kişisel verilerimizin güvenlik durumu ve gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmak için takipte kalın.