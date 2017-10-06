Facebook, iş yeri sohbet özelliği Workplace Chat'in Mac ve PC için masaüstü uygulamasını yayınladı.

Facebook, Mac ve PC’ler için Workplace Chat masaüstü sohbet uygulamasının beta sürümünü sessiz bir şekilde yayınladı. Uygulama şu anda sadece Facebook’un Workplace yazılımı ile kullanılabilir durumda.

Yeni iş yeri sohbet uygulamasını yüklediğinizde giriş yapabilmeniz için öncelikle iş yeri e-posta adresiniz soruluyor. Adresinizi girdikten sonra da size bir onay e-postası geliyor. Workplace Chat, iş arkadaşlarınız ile tüm sohbetlerinizi WhatsApp Web benzeri bir arayüzde topluyor. Dilediğiniz sohbeti, arama çubuğuna kişi ismini yazarak bulabiliyorsunuz.

Tahmin edebileceğiniz gibi bu sohbet uygulamasında da fotoğraflar, videolar, ses klipleri, emoji ve GIF'ler gönderebiliyorsunuz. Fakat daha da güzeli, sadece belirli bir pencerenin ekran görüntüsünü iş arkadaşlarınız ile paylaşabiliyorsunuz. Bu da bir çalışmada sorun yaşadığınızda üçüncü parti bir uygulama gerektirmeden Workplace Chat üzerinden sorunu çözmenize olanak sağlıyor.

Workplace Facebook sözcüsü Vanessa Chan, uygulamayla ilgili olarak ‘’Bu özellik, müşterilerimiz tarafından en çok talep edilen şeylerden biriydi. Biz de yaptık.’’ dedi. Uygulama henüz beta aşamasında ve tüm kullanıcılara sunulmadan önce tüm testler tamamlanmış değil. Yine de Workplace Chat uygulamasının neye benzediğini görmek isterseniz buraya tıklayarak beta sürümünü indirebilirsiniz.