Çeviri teknolojileri üzerine odaklanan sosyal medya devi adına yakışanı yaparak, işe yapay zekayı da dahil etti. Sonuç ise araştırmacılara göre nihai doğrulukta.

Facebook'un iki milyara yaklaşan kullanıcı sayısı, dünya nüfusunun neredeyse 3’te 1’ine denk düşüyor. Şu anda sosyal ağın internet sitesi 45 farklı dilde kullanılabiliyor ve bunları birbirine çevirebiliyor.

Ancak Facebook, yapay zeka ve makine öğrenimi uzmanlarının, standart bir metni çevirmek için kullanılan sıradan yöntemlerden 9 kat daha hızlı ve çok daha doğru bir yapay zeka tercümanını oluşturduğunu açıkladı. Yeni sistemi geliştiren bilim insanları, Facebook A.I. merkezinin FAIR grubunda çalışıyorlar.

Cümleyi okurken öğrenen ve dilin yapısına göre cümledeki kelimelerin yerini tespit ederek anlatıma uygun çeviriler yapabilen yapay zeka ağı, temel olarak Facebook üzerindeki “Çeviriyi Gör” kısmında kullanılabilir. Ancak daha fazlası da var; yabancı dillerdeki herhangi bir uzun metnin özetlenmesini de sağlayabiliyor, yani dilin incelikli yapısını bir veya birkaç metin sonrasında çözebiliyor.

Facebook araştırmacıları; bir seferde değil, gruplar halinde sözcüklere bakan ve evrensel sinir ağı adı verilen farklı bir tekniğe başvuruyorlar. Çevirinin bir insan gözüne kıyasla soldan sağa gitmediği, aynı anda sayfadaki tüm verilerin detaylı olarak kontrol edildiği söyleniyor. Yani bir cümlenin tamamı okunurken geçen çok çok kısa zaman diliminde, 1. ve 5. kelimeleri arasında bağ kurulup anlam bütünlüğü sağlanabiliyor.

Facebook dışında dil ve çeviri bilimi ile uğraşan araştırmacılar da, bu konvansiyonel sinir ağı projesinin şimdiye kadar oluşturulmuş en iyi çeviri platformu olabileceğini söylüyorlar.

Sosyal medya devi yeni teknolojiyi tüketicilerine ne zaman sunacağı hakkında detaylı bir bilgi vermiyor. Ancak hızlı ve hatasız bir çeviri sistemi en azından sosyal medya üzerindeki iletişim engellerini kaldıracaktır.