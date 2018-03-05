Facebook, kullanıcılardan sübyancıların platformdaki çocuklardan cinsel resim talep etmesine izin verme konusundaki görüşleri soran bir anket düzenlediği için özür diledi.

Geçtiğimiz günlerde Facebook tarafından düzenlenen ve birçok kullanıcının katılım gösterdiği bir ankette, yer alan bir soru eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Birçok kişi bu soruyu ve altında yer alan seçenekleri Pedofili’ye izin “vermeli miyiz?” olarak algıladı ve tepki gösterdi. Eleştiriler sonrasında Facebook'un Başkan Yardımcısı Guy Rosen anketteki soruyla ilgili olarak özür mesajı yayınladı.

Tepkileri çeken soruya dönecek olursak Facebook politikasıyla ilgili kullanıcıların görüşlerini ölçmek için tasarlanmış küçük ankette, “Yetişkin bir erkeğin 14 yaşındaki kızdan cinsel resimler istediğini söyleyen özel bir mesajı" nasıl değerlendirmeliyiz sorusunun altında "Bu içeriğin Facebook'ta olmasını ve görmeyi umursamıyorum" seçeneği yer alıyordu. Bu soru ve altındaki umursamıyorum seçeneği nedeniyle birçok kişi haklı bir tepki gösterdi.

Facebook'un Başkan Yardımcısı Guy Rosen konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu anketin Facebook’un pedofili ile ilgili tumunda yapılacak bir değişiklikle ilgili olmadığını yalnızca topluluğun görüşlerini anlamak için koyulduğunu söyledi. Ayrıca Rosen, topluluğun politikaları belirlemek ve nasıl düşündüğünü anlamak için anketler yürütülen ankete bu soruyu ekledikleri içinde özür diledi. Ancak, Pedofili’nin Facebook'ta izin vermesinin tartışmaya açık olduğunu ima eden sorunun tek bir özürle kapanmayıp bir süre daha kamuoyunu meşgul edeceğini düşünüyorum.