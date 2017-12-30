Facebook Yaptığı Hatalardan Dolayı Özür Diledi

Aylık 2 milyar aktif kullanıcı ile git gide kontrol edilmesi daha zor bir sosyal mecra halini alan Facebook, yaptığı çeşitli moderasyon hataları için kullanıcılarından özür diledi.

Facebook tarafından yayınlanan rapora göre, Facebook moderasyonu tarafından nefret ve şiddeti öven, gösteren ya da meşrulaştıran bir takım gönderilerin, diğerlerinin aksine silinmediğini kabul etti. Tartışmalı 49 farklı gönderi üzerinden yapılan açıklama doğrultusunda, moderasyonun bu 49 gönderi üzerinde verdiği kararların 22'sinin hatalı olduğu belirtildi ve bunun için özür dilendi.

Sürecin gelişimi ise şu şekilde oldu: ProPublica isimli analiz ekibi, 900'ün üzerinde gönderi üzerinde inceleme yaparak bunların içerisinden, Facebook'un kararını doğru bulmadığı 49'unu kendilerine gönderdi. Facebook ise 49 kararın 19'unun doğru olduğunu, 22'sinde hatalı karar verildiğini ve kalanların da gönderilerin silinmesi ve yanlış ihbarlar gibi sebeplerden kaynaklandığını iletti. Bunun üzerine ProPublica, Facebook moderasyonunu çifte standartla suçladı ve şiddet, nefret gibi söylemler için yeterli yaptırımı uygulamadığını savundu. Facebook kanadından Justin Osofsky ise konuyla ilgili şöyle bir açıklama yaptı: "Moderasyon konusunda yaptığımız hatalar için özür dileriz. Daha iyisini yapmalıyız."

Başta da belirttiğim gibi, 2 milyarlık aylık kullanıcı sayısına sahip bir platformdan söz ediyoruz ve bu kitlenin 10.000'e yakın bir moderasyon tarafından denetlenmesinin güç olduğunu Facebook'da biliyor. Bunun için 2018 yılında, 10.000'den fazla alım yaparak sayıyı 20.000'e çıkarmayı düşünüyorlar. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Facebook şiddet ve nefret içerikli gönderileri denetlemekte yetersiz kalıyor mu sizce de?