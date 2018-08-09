Başlarda ilkokul arkadaşlarınızı bulmaya yarayan, sonrasında popüler bir şekilde yayılan Facebook, şimdilerde oldukça farklı ve belki de takip edilmesi zor olan yeniliklere yelken açıyor.

Yaşadığı tatsız olaylar sonrası yeniden eski formuna dönmeye çalışan ve bunun içinde can havli ile çalışan sosyal medya platformu, şimdilerde farklı bir uygulamayı denemeye çalışıyor. Linkedln benzeri bir işlev ile karşımıza çıkan mecranın 2017 yılından bu yana gerçekleştirdiği çalışmaları, deyim yerindeyse canlanıyor.

Facebook için yeni bir bakış olsa da bu özellik, aslında atomu parçalamak kadar şaşırtıcı ve olanaksız olmayan bir şeydir. Benzeri uygulamalarda olduğu gibi insanlara akıl hocalığı yapılabilecek grupların olacağı olan özellikte, yardım eli arayan birçok kişide faydalanabilecek.

Mentorluk özelliği olarak adlandırılan işlev, konu hakkında yetkin insanlar tarafından yürütülecek ve herkes bu kişilere kolayca erişebilecek. Haftalık etkinliklerin yer alacağı özellik; ebeveynlik, kişisel gelişim ve profesyonel gruplar için kullanılabilir. Bu noktada eğer sizler de Facebook’da böylesine bir özelliğe ihtiyaç duyuyorsanız, yakın takipte kalmanızda fayda var.