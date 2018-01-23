Facebook, Yeni Bir Zaman Birimi İcat Ettiğini Duyurdu!

Saniyenin “yedi yüz beş milyon altı yüz binde biri” olarak tanımlanan, Facebook’un buluşu Flicks ile tanışın. Oldukça karmaşık gelse de yakında etkilerini görmeye başlayabiliriz.

Sosyal medya devi Facebook, “sosyal medya devi” yakıştırmasının artık ne kadar demode olduğunu kanıtlayan işler başarmaya devam ediyor. 2017 yılının başından bu yana politik olarak ne kadar tartışılsa tartışılsın, dünyanın en büyük teknoloji devlerinden birisi olduğu yadsınamaz bir gerçek. Zaten uzun zamandır ücretsiz internet, büyük veri gibi alanlarda yatırım ve çalışmaları var.

Facebook, Flicks adını verdiği yeni bir yazılımsal buluş gerçekleştirdiğini kamuoyuna bildirdi. Evet, yanlış okumuyorsunuz. Söz konusu icat, saat, dakika ya da saniye gibi yaşadığımız zamanı bölümlendirmeye yarayan yeni bir birim. Sonuçta zamanı tanımlamak için kullandığımız geleneksel birimlerle dünyayı ve ekonomiyi döndürüyoruz.

Yazılım geliştiricileri platformu olan GitHub üzerinden buluşun detaylarını paylaşan Facebook, Flicks’i “bir nanosaniyeden daha büyük olan en küçük zaman birimi” olarak tanımlıyor. Bu cümlenin sayılarla ifadesi ise durumu daha net anlamamızı sağlıyor:

Bir Flick, saniyenin 1/705.600.000’i olarak tanımlanıyor. Tekrar yazıyla ifade edecek olursak, saniyenin “yedi yüz beş milyon altı yüz binde biri” olarak tanımlayabiliriz. Bir nano saniye ise, “saniyenin milyarda biri” olarak, 1/1.000.000.0000 olarak ölçülüyor. Basit bir hesaplamayla bir Flick’in yaklaşık 1.41723356 nano saniyeye eşit olduğunu söyleyebiliriz.

"Medyalardaki çerçeve hızlarını ve örnekleme frekanslarını tam olarak alt bölümlere ayıran, bir nanosaniyeden biraz daha büyük olan bir zaman birimi Flicks'i başlattık."

Peki Flicks ne işe yarıyor?

Böyle bir icadın ne işe yarayacağını ilk etapta şirketin yazılım çalışmalarını dışarıdan takip eden bir kişinin anlaması neredeyse imkansız. Fakat Facebook’un konuyla ilgili açıklamalarına dayanarak işlevselliği hakkında bilgiler verelim:

Flicks, aslında temel olarak videolardaki karelerin hızlarıyla ilgili kullanılabilecek bir ölçü birimi. Normal şartlarda bir videonun frekansına bakılmaksızın Flicks sayesinde -onladık rakamlarla ve küsüratlarla uğraşmadan- her şeyin senkronize olduğundan emin olabileceğiz.

Özellikle programcılar için devrim niteliği taşıyan bu buluş, aynı zamanda profesyonel içerik üreticileri, film yapımcıları için de çok önemli. Örneğin izlediğimiz yüksek bütçeli filmlerde gördüğümüz görsel efektler (CGI), Flicks sayesinde çok daha iyi senkronizasyon standardına kavuşacak. İzleyiciler açısından bu durum, daha gerçekçi filmler ve içerikler izlemek demek.

Günümüz şartlarında CGI efektlerinin kullanımı, efektlerin yapıldıkları programların kodlama dillerine bağlıdır. C++ programlama dilindeki yazılımlar, kesin zamanlamalarla, nanosaniye boyutunda düzenlemelere izin vermiyorlar. Bu sorunu çözmek, hem efektleri daha kolay uygulamayı hem de daha gerçekçi görüntüler elde etmeyi mümkün kılıyor.

Flicks’in pratikte nasıl sonuçlar vereceğini görene dek tüm söylenenler havada kalacaktır. Muhtemelen Facebook, önümüzdeki aylarda gerçekleştireceği F8 konferansında da bu buluşuna ilişkin daha net ve görsel materyallerle zenginleştirilmiş bir açıklama yapacaktır.

Heyecanla bekliyoruz.