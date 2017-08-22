Facebook, 12-17 yaşları arasında sosyal medya kullanıcısında önemli düşüşler yaşıyor. Yaşanan bu düşüşlerin sebebi ise Snapchat ve bir başka Facebook uygulaması olan Instagram.

Popüler sosyal medya kültürünün ortaya çıkmasına yardımcı olan Facebook, şu anda Google ile birlikte dünyanın en büyük sayfası konumunda yer alıyor. Tüm bunlar çok hoş olsa da Pazartesi günü eMarketer’de yayınlanan yeni bir rapor, 12 ile 17 yaşındaki çocukların Facebook kullanımını yavaş yavaş bıraktığını ortaya çıkardı. Facebook bu yaş grubunu geri tekrar kazanır mı, bu konudaki soru işareti devam ediyor. Fakat Facebook’u tercih etmeyen kullanıcılari yine bir başka Facebook uygulaması olan Instagram’ı ve Facebook’un en büyük rakibi Snapchat’i tercih ediyorlar.

Yayınlanan rapora göre 25 yaşın altındaki kullanıcılar da Facebook’u daha az kullanıyorlar. Bu kullanıcılar yukarıda da belirttiğimiz gibi Instagram ve Snapchat’i tercih ediyorlar.

EMarketer tahmin analisti Oscar Orozco’nun yaptığı açıklamada, Facebook’un sahip olduğu nüfus, yine bir başka Facebook uygulaması Instagram’a kayıyor.

EMarketer’a göre 12-17 yaşları arasındaki kullanıcıların Facebook kullanımı, geçen yıla oranla yüzde 3.4 düşecek. Bunlarla birlikte Facebook’un en büyük rakibi Snapchat için ise durumlar son derece iyi. Son zamanlarda yavaşlayan kullanıcı büyümesi ile reklam verenlerin hedefine giren firma, yavaşlayan büyümeyi küçük yaştan kazandığı için uzun vadeli geri dönüş alabilecek. EMarketer’in analizine göre, Snapchat’in bu sene 12-17 yaş arasında hem Facebook hem de Instagram’ı sollayarak en fazla yeni kullanıcıya erişmesi bekleniyor.

Snapchat’in günlük 173 milyon aktif kullanıcısı varken, Instagram’da bu sayı 700 milyon, Facebook’ta ise 2 milyar durumunda. Ayrıca Snapchat Facebook’un aksine artış göstermesine rağmen Instagram’ın büyüme hızı Snapchat’ten daha büyük. Twitter’ın da çok fazla kullanıcısı olmasına rağmen o üzerindeki sıkıntılı süreci bir türlü atlatamayan firma, sosyal medya yarışında Facebook ve Snapchat'in gerisinde kaldı.