Facebook, dil vektörlerini kullanan yeni çeviri tekniği sayesinde çeviri işlemlerini 30 kata kadar hızlandırdığını ve %95'e kadar isabetli çeviriler yapabildiğini duyurdu.

Facebook, daha hızlı ve daha isabetli çeviriler gerçekleştirebilen yeni çeviri tekniğini duyurdu. Facebook’un yeni çeviri tekniği, tüm dillerde gerçekleşen dilsel problemleri de daha hızlı bir şekilde yakalayarak en doğru çevirinin yapılmasına imkan sağlıyor.

Yeni çok dilli kelime yerleştirme tekniği, daha önce kullanılan doğal dil işleme tekniğine göre çeviri işlemlerinde 20-30 kat kadar daha hızlı. Facebook, eski çeviri tekniğinin bir uygulama inşa etmek kadar zaman aldığını, yeni tekniğin ise aynı anlama sahip kelimeleri gruplandıran dil vektörleri sayesinde işlemleri hızlandırdığını söyledi.

Facebook’a göre daha hızlı ve başarılı çeviri tekniği yalnızca basit çevirilerin hızlanacağı anlamına gelmiyor. Facebook, çeviriler ile zaman kaybetmeyeceği için yeni bir özelliği tüm kullanıcılara daha hızlı bir şekilde yayınlayabilecek.

Facebook ayrıca çok dilli kelime yerleştirme tekniğini politikalarına aykırı olan içerikleri tespit etmek için de kullanacak. Çeviri doğruluğunu %95’e kadar yükselten teknik, eski teknik ile gözden kaçan içerikleri daha kolay algılayarak kaldırabilecek.

Yeni çok dilli kelime yerleştirme tekniği şu an için Almanca, Fransızca ve İspanyolca'da başarı ile çalışıyor ve Facebook, yeni çeviri tekniğini 100 kadar yeni dilde kullanmak için çalışmalarına devam ediyor. Burada Facebook’un aşması gereken en önemli engeller, deyimler ve kültürel nüanslar.