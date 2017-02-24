Facebook, Yeni Emoji Setini Yayınladı!

Dünyada grip gibi yayılan çılgınlık emoloji setleri, Facebook'un yeni uygulamasında da hayat buldu.

Facebook, artık eskisinden bile hızlı hareket ederek ününe ün katıyor. Sosyal medya devi, yeni emojilerini masaüstü ve mobil cihazlar için yayınladı.

Artık klasik Man Business Suit Levitating'in son sürümünü beklememiz gerekmiyor. Emojipedia, Facebook web sitesinin tüm kullanıcılarının artık yeni emoji tasarım setine erişebildiğini duyurdu.

Şirket, geçtiğimiz yılın Eylül ayından itibaren güncellemeyi aşamalı olarak uygulamaya geçirmeye başlamıştı. Şu ana kadar yalnızca web sitesi aboneleri tüm uygulamalara erişebiliyordu. Ancak dengeler değişiyor ve Facebook, yakında tüm yeniliklerini her çaptan kullanıcı ile paylaşacak. Facebook'un mobil uygulamalarını kullananlar müthiş bir ganimete sahip olacak.

Tabii ki söz konusu güncelleme kısa süre içinde uygulamalara uyarlanamayabilir. Özellikle Messenger ile Facebook'un makine dili birbirinden farklı ve Messenger, 2016 Haziran ayında eşine az rastlanan bir emoji seti hazırladı.

Son güncelleme, Facebook için tamamen yeni bir emojinin yanı sıra cilt tonlarını da içeriyor.