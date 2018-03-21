Facebook, daha fazla kullanıcıya ulaşmak için Hindistan'da bolca kullanıcısı olan tuşlu telefon JioPhone'a WhatsApp ve Facebook desteği getiriyor.

Son dönemde CEO’su Mark Zuckerberg’in yaptığı açıklamalara ek olarak eski çalışanları tarafından yapılan açıklamalar ile kullanıcıların ve yatırımcıların güvenini iyiden iyiye kaybeden Facebook, dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan’daki kullanıcılarının gözüne girmek için tuşlu bir telefon olan JioPhone’un işletim sistemi olan KaiOS için WhatsApp desteği sunmaya hazırlanıyor.

Facebook sayfasından bir açıklama yayınlayan Facebook, iyi bir internet alt yapısına sahip olmayan kişilerin de arkadaşları ve sevdikleri ile anlamlı paylaşımlar yapabilmesi için KaiOS işletim sistemine destek vereceklerini, böylece JioPhone’dan Facebook’a erişimin mümkün olacağını bildirdi. Facebook’un KaiOS’a WhatsApp desteği sunacağı ise WhatsApp’ın Windows Phone 2.18.38 beta sürümünün kodlarında ortaya çıktı.

Facebook, BlackBerry OS ve Windows Phone 8 için WhatsApp desteğini çoktan durdurmuş durumda. Ayrıca 31 Aralık 2018’de Symbian platformu için de WhatsApp desteği sona erecek. Şirket’in KaiOS desteğini ne zaman ve hangi özelliklerle sunacağı bilinmese de daha fazla kullanıcıya ulaşmak üzere bir politika belirlediği açık bir şekilde görülüyor.