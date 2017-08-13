2009 yılından bu yana Çin'de yasaklı olan Facebook, ülkeye yeniden yerleşebilmenin yollarını arıyor. Son olarak Mayıs ayında, Çin'li bir firma üzerinden 'Colorful Balloons' olarak adlandırılan, 'Anlar' uygulamasını andıran yeni bir uygulamayı sessizce test etmeye başladığı ortaya çıktı.

The New York Times’ın haberine göre Facebook, yasaklı olduğu Çin’de ‘Renkli Balonlar’ adı verilen bir çeşit fotoğraf paylaşım uygulamasını Mayıs ayında sessizce uygulamaya koydu.

Renkli Balonlar görüntü ve hissiyat itibariyle Facebook’un ‘Anlar’ uygulamasını andırıyor. Bildiğiniz üzere ‘Anlar’ uygulaması kullanıcıların fotoğraflarını arkadaşlarıyla ve aile bireyleriyle paylaşmaları için kullanılıyor. Fakat şöyle bir durum var; bu uygulama Facebook’ta değil, Çin’in en büyük sosyal ağı olan WeChat’te kullanılıyor. Facebook söz konusu uygulamayı ‘Youge Internet Technology’ adlı yerel bir firma üzerinden, herhangi bir marka bildiriminde bulunmadan yayımlamış. Görünen o ki firma, uygulamanın geniş tabanlı olarak kullanılıp kullanılmadığını görmek için böyle bir adım atmış.

Çin, 2009 yılı Temmuz ayında Facebook’u yasaklamıştı. Aynı şekilde Temmuz ayında da WhatsApp’a kısmi yasaklama getirmişti. O tarihten bu yana Mark Zuckerberg Çin’e tekrar girmenin yollarını araştırıyor. Bildirildiği kadarıyla Zuckerberg bir yandan ülkenin resmi görevlileriyle görüşmeler yaparken, diğer yandan Çin’in hassas bölgelerinde gönderilen mesajları platformda yayınlamayacak bir yazılım üzerinde çalışıyor. The Times ‘Renkli Balonlar’ uygulamasını daha önce örneği görülmemiş bir uygulama olarak tanımlayarak, bu girişimin teknoloji firmalarının 700 milyon internet kullanıcısı olan Çin’de kendilerine yer edinmek için girişimlerde bulunmaya devam edeceklerini gösterdiği şeklinde bir yorum yapıyor. Çin hükümetinin Facebook’un girişimlerinden haberdar olup olmadığı konusu henüz netlik kazanmış değil. Times’ın yorum almak üzere girişimde bulunduğu ‘Çin Siber Alan İdaresi’ bu talebe bir cevap vermedi.