Facebook, özel olarak işaretli yerlerde artırılmış gerçeklik deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor.

Facebook’un artırılmış gerçeklik kamerası, selfie maskelerini ve rastgele yerleştirilmiş üç boyutlu nesnelerin gerçek dünyadaki işaretli konumlarını kullanarak artırılmış gerçeklik deneyimi yaşatacak şekilde gelişiyor. Ready Player One ve Wrinkle In Time filmlerinin tanıtım kampanyasıyla ilgili olarak, programın kapalı beta sürümünde bu özelliğin test edildiği bilgisiyle, haber doğrulanmış durumda. Nisan ayında, tüm geliştiricilere açık AR Studio aracına işaretçi tabanlı artırılmış gerçeklik kısmını eklemeyi planlıyor.

Facebook Camera özelliğinin yeni Ready Player One'daki işleyişi, film posterlerinden birini kadrajına alır ve sanal Oasis dünyasına bir pencere açar. Gerçek posterlerden birini bulamazsanız, bilgisayarınızda posterin bir kopyasını kullanabilirsiniz. Sistemin nasıl işlediğine dair bir video aşağıda;

The Wrinkle In Time filminde buna benzer işleyiş içinse aşağıdaki video;

Facebook Camera yetkilisi Matthew Simari, "Gelecekte artırılmış gerçekliğin dünyanın her yerinde olacağına inanıyoruz. Bugün gördüğümüz geçici “çek ve paylaş” düşüncesinden ziyade artırılmış gerçeklik, cihazlarınız aracılığıyla erişebileceğiniz gizli bir veri katmanına, -bugün telefonlar, yarın gözlükler- ortam sağlayacak. Bu deneyim, tamamiyle basit bir şekilde, bizim ilk örneğimiz. Telefonunuz, çevrenizdeki dünyada bir yere veya nesneye saklanmış gizli bir deneyimi yaşamanızı sağlayan bir anahtar gibidir." ifadelerini kullandı. İşaretçileri kullanmak, Facebook'un çok daha geniş bir artırılmış gerçeklik içerik yelpazesi sunmasına izin verebilir. Aynı zamanda, Facebook’un standart artırılmış gerçeklik anlayışıyla çevrenizdeki alanların ve yüzeylerin şeklini yanlış yorumladığında garip sonuçların elde edilmesini önleyebilir.

Facebook, AR Studio aracında işaretçi tabanlı artırılmış gerçekliği açarsa geliştiriciler, fiziksel alanlara bağlı deneyimler oluşturmaya başlayabilir. Bir zamanlar Facebook, "Like" butonuyla gerçek dünyayı etkisi altına aldı. Şimdi ise, ziyaretçilerin AR deneyimleri oluşturmasına izin verebilir. Ayrıca, kullanıcıların Facebook'un kamerasını kullanmayı kendiliğinden düşünmek zorunda kaldıkları durumlar yerine, bulunulan yerde var olan AR işaretçilerinin hatırlatıcılar vasıtasıyla görünebilmeleri sağlanabilir. Siz artırılmış gerçeklik hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.