Facebook Yeni Yayıncı İlkelerini Duyurdu

Facebook, yanlış ve düşük kaliteli haberlere yönelik açtığı savaş kapsamında yeni yayıncılık ilkelerini duyurdu.

Facebook'un Haber Kaynağı Yöneticisi Adam Mosseri bu sabah saatlerinde CUNY Gazetecilik Enstitüsü'nde katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamada hedeflerinin kötü aktörler olduğunu söyledi. Mosseri, üç ilkeleri olduğunu belirtti. Bu ilkeler şu şekilde açıklandı:

1- Anlamlı ve Bilgilendirici İçerikler.

2- Özgün İçerikler

3- Facebook'un Değer Standartlarına Uygun İnsanlara Saygılı ve Güvenli İçerikler

Mosseri'nin yayınladığı ilklerede genellikle Facebook'ta, nefret ve şiddet içeren içeriklerin yasak olduğunun altını çiziyor. Öte yandan Mosseri, 6 ülkede yapılan Facebook'un tartışmalı testi hakkında da açıklama yaptı. Facebook'un Haber Kaynağı yöneticisi, “Sanırım daha iyi bir şekilde iletebilirdik” dedi ve testin genişletilmesi için herhangi bir planlarının olmadığını belirtti.

Facebook, clickbait olarak adlandırılan yalan haber ve spekülasyona dayalı siteleri 2016 seçimlerinden bu yana haber kaynaklarından temizlemeye çalışıyor. Açıklama, Facebook'un herkesin kabul edeceği şekilde en büyük haber dağıtım platformu olarak bu işe önem verdiğinin en büyük kanıtı. Zira Facebook, Ocak ayında medya organlarıyla daha iyi işbirliği yapmak için bir girişim olan "Facebook Journalism Project" i duyurdu. Bu projeyle, gerçek haber kanalları Facebook'ta öne çıkarılmaya çalışılıyor. Siz ne düşünüyorsunuz, sizce gerçekten Facebook bu tip haberlerin yayılmasının önüne geçebilir mi?