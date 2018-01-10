Facebook, insanların doğru habere ulaşma hakkı çerçevesinde yerel haberleri incelenmiş kaynaklardan sunmak istiyor. Sosyal ağ, tamamen "yerel haberler", "olaylar" ve "duyurular" dan oluşan bir feed olan "Today In" adlı uygulamanın içinde yeni bir bölüm test ediyor.

Gazetecilik pratiği neredeyse tamamen yeni medya ortamlarına dönmüşken, kaynağı belirsiz haberler bulmak oldukça zor bir hale geldi. Görece ulusal haber bağlamında bu pratikten sıyrılıyorken adını sanını hiç duymadığımız ve alenen trollük yapan internet sitelerine de rastlamak işten bile değil. Bununla birlikte medya ve birey arasındaki köprünün asıl sahibi olan yerel habercilik anlayışı da gelişen internetten nasibini aldı. Facebook da yeni gerçekleştirdiği test de yerel haberleri önemsediğini gösteriyor. Zira bunun ortaya çıkmasında Amerika'daki gelişmiş yerel habercilik bulunuyor.

Facebook tarafından yapılan testler şimdilik ABD'nin 6 şehrinde sürüyor. Testin yapıldığı bölgelerde yaşayan Facebook kullanıcıları yerel yayıncılardaki hikayeler veya yerel makamlardan gelen acil güncellemeler gibi yerel bilgileri görmek için yeni bölümü ziyaret edebilecek. Bir anlamda Facebook bu yeni araç sayesinde ayrı bir haber platformu oluşturuyor. Facebook, bu yeni bölümde içerik sunmak için bir grup insan ve makine öğrenme yazılımı kullanıyor.

Facebook, kaynakların doğruluğunu ise bir yetkilinin söylediklerine göre, eski bir NBC haber spikeri olan Campbell Brown'un şirketi tarafından denetlenecek. Öte yandan Facebook'un bu kararı almasında ABD başkanlık seçimlerinde Facebook'ta yalan haberlerin sıkça görülmesinin etkili olduğu düşünülüyor.

Özellikle ülkemizdeki internet sitelerinin maddi kaygıları düşünüldüğünde Facebook'un bu uygulamasının bu sitelere fayda sağlayıp sağlamayacağı da akıllara geliyor. Öncelikle bu yeni uygulama sayesinde yayıncılar kendi sitelerine daha çok trafik çekebilecekler. Bu da çeşitli para kazanma yöntemleri açısından ve bilinirlik bağlamında iyi bir durum.

Ancak yayıncıların şu anda yeni yerel bölümden direkt olarak para kazanmalarının hiçbir yolu bulunmuyor. Bu arada fazla trafik üretmek bile Facebook kullanıcılarının yeni bölümü sık sık kullanıp kullanmadığına bağlı bulunuyor. Facebook gerçekleştirdiği testler sonrasında bu uygulamayı daha geniş bölgelere yaymak istiyor ve insanların farklı bölgelerdeki haberleri okuyabilmesine de olanak sağlanacağı belirtiliyor.