Facebook, Express Wi-Fi Uygulamasını Başlattı!

Sosyal medya devi Facebook, internet erişimini daha fazla insana ulaştırmak için çalışıyor. Bu bağlamda Facebook, kullanıcıları için Google Play Store’a eklediği yeni uygulaması ile kullanıcılarının yakın Wi-Fi noktalarını bulmalarını sağladı.

Bu hafta Facebook, kullanıcıları için Express Wi-Fi Android uygulamasını geliştirdiğini ve Google Play Store’a yüklediğini bildirdi. Facebook geliştirdiği mobil uygulaması ile kullanıcılarının yakın Wi-Fi noktalarını bulmasını ve ağa katılarak internet erişimi sağlamalarını amaçlıyor.

Şirket ayrıca, Express Wi-Fi programı ile gelişmekte olan 5 ülkede, kullanıcılarının hücresel veri satın alması yerine, telekomünikasyon üzerinden daha yüksek bant genişliğine erişmek için bu programı kullanılabileceğini bildiriyor. Mevcut Wi-Fi noktalarını gösterecek olan uygulama sayesinde size en yakın Wi-Fi ağına katılabileceksiniz.

Express Wi-Fi, gelişmekte olan dünyada daha fazla insanın çevrimiçi olma misyonuna ulaşmasına yardımcı olabilir. Bu noktada Facebook sözcüsü, 'Facebook’un Google Play Store’daki Express Wi-Fi uygulamasının, kullanıcılarına hızlı ve uygun fiyatlı internete erişebilmeleri için basit ve güvenli bir yol sunduğunu' söyledi.

Büyük kullanıcı kayıpları yaşayan Facebook, kullanıcı kitlesinin çoğalmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor. Bu sebeple Facebook’un yerinde bir hamle yaptığını düşünüyoruz. Ugulama şu an için Türkiye için açık olmasa da, ne dersiniz Facebook bu sayede kaybettiği kullanıcı kitlesini geri kazanabilir mi?